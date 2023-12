Lara Salinas, de camarera a crear “el Netflix de la moda”: compras 8 prendas de Zara o Mango a 80€/mes

Lara se ha pasado diecinueve meses levantándose a las seis de la madrugada para llegar puntual como un clavo a The Westbury: uno de los hoteles más importantes de Dublín, donde no ha parado de servir desayunos y comidas para turistas, empresarios, incluso celebrities como la modelo Kate Moss, el rapero 50 Cent o el cantante de One Direction, Niall Horan. "Me fui a Irlanda con una mano delante y otra detrás, para ahorrar trabajando de camarera porque quería montar un negocio", subraya Lara Salinas, cuyo sacrificio personal le ha permitido, con 25 años, convertirse en una emprendedora con su página web: trendmatch. "Es como el Netflix de la moda".

El modelo de negocio de esta web de prêt-à-porter que se estrena este jueves, con prendas de Zara o Mango, se inspira en la economía circular y en los contenidos a la carta de las plataformas de televisión. Todo ello, extrapolado al sector de la moda femenina con un doble objetivo: cambiar el modelo de consumo de los millennials y de la generación Z y combatir los problemas ambientales que genera el fast-fashion.

"Espero que trendmatch se convierta en una comunidad donde las mujeres interactúen con sus looks y sus outfeet", explica ilusionada la CEO de trendmatch, Lara Salinas (Alcantarilla, 1998). "Me gustaría cambiar la forma que tenemos de consumir ropa para hacer cumplir nuestro eslogan: 'Deja tu huella en el mundo, sin tener que dejar tu huella en el planeta'".

Y no habla en vano esta joven emprendedora, ya que la ONU considera que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolífera, debido a que cada persona genera una media de 20 kilos de residuos textiles al año. Uno de los motivos de esta preocupante cifra es el modelo de consumo impuesto por la moda rápida: el fast-fashion, consistente en producir prendas de ropa a bajo coste y con poca calidad, que se consumen a la misma velocidad a la que cambian las tendencias.

"Mi idea de empresa se me ocurrió haciendo un máster, investigando sobre el concepto del fast-fashion que impera en las tiendas de moda", según detalla esta titulada en Economía en la Universidad de Murcia, cuya inquietud emprendedora empezó a bullir en 2022. Por aquel entonces, Lara cursaba un máster on line sobre Dirección de Empresas mientras estaba trabajando de camarera en Dublín. "Me pregunté qué podíamos hacer con la cantidad de ropa que acumulamos en el armario y que luego se convierte en un problema para el medioambiente".

A esa pregunta, sumó otra variable a la ecuación del proyecto empresarial que buscaba emprender: su modelo de negocio debía evitar la inflación que afecta desde la cesta de la compra a la renovación del armario. "Hice un estudio del tique medio que se gastan los consumidores en ropa porque no es rentable pagar 39 euros por una camisa que solo te pones un par de veces", ejemplifica esta veinteañera, a la que le chifla hacer números desde que comenzó sus estudios de la ESO en el Instituto Alcántara de su localidad natal. "Me encantaba la asignatura de Economía".

El resultado de aquella ecuación ha sido lanzar una web que ofertará ropa de mujer, como en las suscripciones de las plataformas de televisión, donde se bucea por las pantallas de series y películas, ordenadas por géneros de acción, terror, comedia o drama, buscando algún contenido ajustado al gusto del suscriptor. El modelo de negocio de trendmatch es el mismo: un plan de suscripción mensual para acceder a camisas, faldas, pantalones, chaquetas o vestidos que se renuevan como los contenidos de Netflix.

"El precio de las prendas nunca sube y son primeras marcas, ahorras espacio en el armario, accedes a sesiones de estilismo, compartes looks y a través de la economía circular alargas la vida útil de la ropa, evitando que se convierta en residuos textiles, porque los productos que recibes en tu casa, pasado un mes, los tienes que devolver y se vuelven a poner a disposición del resto de suscriptores", tal y como destaca esta emprendedora, de 25 años. "Estás pagando una suscripción, por hacerte un paquete de ropa personalizado cada mes, en función de tu estilo, de tus necesidades laborales, sociales, incluso del tiempo que haga donde vives".

- ¿Cuál es el coste por suscribirse a trendmatch?

- Lara Salinas: Tan solo hay que registrarse en la página web, rellenar el test de estilo y hay tres planes de suscripción con tarifas asequibles para todo tipo de público. Por la tarifa basic, de 39,99 euros, accedes a dos prendas mensuales y tienes una sesión de estilismo. Por la tarifa trendmatcher, de 59,99 euros, accedes a cinco prendas de ropa al mes, a 2 de sesiones de estilismo y a todos los estrenos de ropa. Y por la premium, de 79,99 euros: tienes 8 prendas, 3 sesiones de estilismo y nuestros estrenos.

En meses del año como diciembre donde compramos un conjunto que solo nos ponemos en eventos, como Nochebuena o Nochevieja, mi página te permite configurar una caja de ropa para usarla solo en las celebraciones de Navidad. En enero haces otro pedido, te recogemos la caja, no acumulas prendas y renuevas el armario para empezar el año con ropa que está en tendencia. He hecho un estudio del tique medio del consumidor y por 79,99 euros, no puedes llevarte ocho prendas de ninguna tienda porque son marcas conocidas: Laagam de la influencer Inés Arroyo, Zara, Mango, Tipy Tent...

- ¿Qué tipo de ropa habrá en su página web?

- De todo tipo, desde un estilo casual, a ropa más arreglada para ir a trabajar o asistir a un evento. Pero siempre serán prendas en tendencia y de marca.

- ¿Por qué ha apostado solo por la moda femenina?

- Hice una encuesta en Google para validar mi hipótesis de negocio y la mujer es la que más se preocupa por la ropa y la que más gasta de media mensual. En un futuro, me gustaría ampliar mi catálogo al público masculino si mi modelo de negocio se consolida.

- ¿Qué harán con la ropa que le recojan a las suscriptoras al terminar cada mensualidad?

- Pasará por un proceso de lavado y de tintorería para garantizar que sigue en perfecto estado, tanto a nivel textil como higiénico-sanitario, antes de volver a activarse como disponible en la página para el resto de usuarias.

- ¿Hay que cumplir un periodo mínimo de permanencia?

- No hay permanencia. Si al mes siguiente no quieres hacer un pedido nuevo, cancelas tu suscripción y devuelves la caja de ropa.

Después de realizar una campaña publicitaria en Instagram y en TikTok, este jueves se lanza la página web de trendmatch para suscribirse y consultar su catálogo. "Las primeras veinte mujeres suscritas tendrán un descuento del 20%", avanza Lara Salinas, con un nudo en el estómago en la víspera del estreno de su negocio, como le ocurriría a cualquier emprendedor. De hecho, esta joven de 25 años está siendo más precoz que la media: el informe anual del Observatorio del Emprendimiento de España señala que el 66% de los nuevos proyectos los crean personas de 35 a 55 años.

- ¿De dónde viene el nombre de su proyecto empresarial?

- Es un juego de palabras. 'Trend' significa tendencia en inglés y 'match' es un guiño a Tinder: la aplicación para conocer gente, en la que le das un 'match' cuando ves a alguien que te gusta. En mi página web haces lo mismo, pero con una prenda de ropa que te gusta. Ahora todo lo tenemos en las redes sociales, la moda que es tendencia se viraliza y quiero que trendmatch llegue a todo el mundo.

Prueba de ello es que ha invertido en su negocio on line todo lo que ha ahorrado, trabajando en la hostelería en Irlanda de enero de 2022 a julio de 2023. "Empecé en un restaurante italiano y luego fui camarera en The Westbury Hotel", apunta sobre su currículum laboral que antes de abandonar suelo patrio, incluía más de un año cotizado en la prestigiosa Orvi Asesores de Alcantarilla, así como campañas de comercial para el Santander en la Universidad de Murcia, abriendo cuentas digitales de Openbank.

"Salí de mi zona de confort en España porque quería perfeccionar mi nivel de inglés y no quería estudiar una oposición ni tener un empleo monótono: en tu puesto de trabajo pasas casi el 80% de tu vida y quería hacer algo estimulante", reflexiona con madurez esta emprendedora veinteañera, que se machaca en sesiones diarias de CrossFit y cuya pasión por viajar supera a Willy Fog: el protagonista de la serie de dibujos animados, basada en la obra de Julio Verne -'La vuelta al mundo en ochenta días'-.

- ¿Qué siente a dos días del estreno de su negocio?

- Lara Salinas: Te genera incertidumbre y mucho vértigo porque no veo a mucha gente de mi edad que se dedique a emprender, montando un negocio de la nada. Estoy asumiendo un riesgo económico grande con toda la ropa que he comprado para disponer de un catálogo de moda variado.

El mundo empresarial es muy complicado, pero mi experiencia trabajando en la hostelería en Irlanda me ha hecho reafirmarme en mi idea de que quería trabajar por mi cuenta y que no me importa echar jornadas de 14 horas diarias, si es para lograr sacar adelante mi sueño: trendmatch.

