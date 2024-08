Unos españoles alucinan con el precio de un café en París: "¿Cómo va a costar esto?"

Los precios pueden de las ciudades con una gran afluencia de turismo suelen ser mucho más altos de lo que cabría esperar. Y mucho más si se trata de la anfitriona de los Juegos Olímpicos, como es el caso de la capital francesa ahora mismo. Por ello, muchas personas han comentado en sus redes sociales la cuantía a la que han llegado sus cuentas.

El 'tiktoker' Archie Ted ha compartido lo ocurrido en esta cafetería parisina en sus redes sociales (@archieted0) y no ha tardado en causar un gran revuelo. La publicación ha superado ya los tres millones de reproducciones, los 328.800 'likes' y los 1.600 comentarios. Además, su perfil cuenta con más de 2,7 millones de seguidores.

En el vídeo aparece junto a su novia, Ángela Mármol. Ella también es muy conocida en la plataforma (@amarmolmc) , llegando a reunir más de 5 millones de 'followers' en su cuenta y 465 millones de 'me gusta' entre todas sus publicaciones.

El creador de contenido le ha pedido a su pareja, que adivine cuánto les han cobrado por el café que se acaba de tomar: "Cariño, ¿cuánto crees que ha costado este café?". Su primera respuesta ha sido 12 euros, y él le contesta que el precio ha sido superior. Tras varios intentos, descubre el precio correcto: 20 euros.

Archie Ted no salía de su asombro: "¿Cómo va a costar esto 20 euros?". Su novia ha querido quitarle hierro a lo ocurrido: "Por lo menos, nos han regalado agua y he ido al baño". Ha añadido que además, el café estaba "muy bueno", aunque para él no ha sido suficiente: "Ni que te fuera a dar superpoderes".

Ambos han llegado a la conclusión de que París es una ciudad extremadamente cara. "Me siento bastante insultado", ha confesado él en varias ocasiones. De hecho, ha titulado el vídeo haciendo alusión a lo molesto que se ha sentido: "Cuando vas a París y te timan". Además, ha escrito en la descripción: "Ya no es la ciudad del amor".

Por último, el 'tiktoker' ha dicho que "por esta razón a los españoles no nos caen bien los franceses". Su pareja ha querido corregirle y ha dicho que "todos han sido muy majos" con ellos.

¿Es esto habitual?

En los comentarios, algunas personas han querido aclarar lo que ha ocurrido. Muchos coinciden en que los salarios son más elevados que en España, por lo que los precios también son más altos. Uno de ellos también cree que, si querían pagar menos, debían haberlo pedido para llevar: "En París pagas por sentarte, si lo pides para llevar te cobran diez euros o menos".

Los usuarios que se han trasladado a la capital francesa con motivo de los Juegos Olímpicos han expuesto sus propias experiencias: "Estoy en París y ayer me cobraron 25 euros por dos cervezas y una Coca-Cola". "Lo normal es que allí un desayuno cueste unos 40 euros", ha señalado otro.