La extraña palabra en catalán que no entienden ni españoles ni extranjeros cuando llegan a Barcelona

Esta es la palabra en catalán que no entienden ni españoles ni extranjeros

A pesar de guardar una gran similitud con el idioma castellano, de vez en cuando nos encontramos en redes sociales con algún contenido en el que un hispanoparlante sufre una divertida confusión con alguna palabra en catalán. Vendría a ser algo así como los false friends, sólo que en este idioma mediterráneo.

Es exactamente lo que le ha pasado a Valentina Echevarría, una joven colombiana que actualmente está residiendo en Barcelona y que ha compartido en su canal de TikTok una divertida anécdota a raíz de un lapsus muy común en Cataluña.

"¿Ustedes saben cómo se dice peluquería en catalán?, ¿No? Bueno, yo tampoco lo sabía. No entendía por qué aquí había tantas peluquerías para perros en Barcelona", comienza diciendo la joven en un vídeo que supera las 150.000 reproducciones y que acumula más de 10.000 interacciones.

La propia Valentina nos explica el motivo de tan simpático lapsus. "No son peluquerías para perros, son peluquerías para personas. Solamente que no se llaman peluquería, sino perruquería", explicaba. Efectivamente, la palabra empleada en catalán para referirse al establecimiento donde te cortan el pelo a cambio de una cantidad de dinero (cada vez más elevada), es perruquería. Pronunciado como "parrucaría", como bien le advierten a la nueva vecina de Barcelona en los comentarios de su propio vídeo.

Una vez explicado esto, Valentina procede a aclarar los motivos por los que pensaba que los clientes de estos negocios eran, efectivamente, perros en vez de seres humanos. "No soy 100% culpable, porque la primera perruquería que vi sí que era para perros. Entonces yo dije bueno, una peluquería es así. En mi cabeza yo dije que sí, que eso tenía que ser para perros. Pero no, no lo son", concluye afirmando en su viral vídeo.

Lo cierto es que la confusión está más extendida de lo que parece y es bastante habitual, a juzgar por los comentarios que diferentes usuarios, tanto españoles como extranjeros, han dejado en el post de esta joven. "Me consuela saber que no soy la única persona a la que le pasó", confesaba una seguidora. "Yo no entendía por qué había tantas peluquerías para perros", reconocía una segunda.

Pero, ¿de dónde viene esta palabra? La versión más extendida afirma que "perruqueria" proviene del término "perruquer," que significa "peluquero" en castellano. A su vez, el origen de "perruquer" se remonta al francés antiguo "perruquier," que se refiere a la persona que hace o vende pelucas. Este, a su vez, deriva de "perruque," que significa "peluca" en francés.