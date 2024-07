Un español que vive en Irlanda desvela con qué hay que tener cuidado: "Tenedlo en cuenta"

Antes de irnos a vivir a cualquier otro país, siempre es recomendable escuchar primero los consejos que nos dan otras personas que lo han hecho antes que nosotros. De esta forma, es mucho más sencillo conocer algunos trucos que pueden facilitarnos nuestra nueva vida.

Nacho, un español que se ha mudado a Irlanda, ha mostrado lo que ocurre allí con la comida que almacenamos en nuestras casas, aunque sea en la nevera. Su publicación en TikTok (@nachocey) ha superado las 25.000 visualizaciones y los 500 'me gustas'.

"Por esto es muy bueno tener un supermercado al lado. Por ejemplo, un LIDL o un Aldi", ha recomendado el creador de contenido. En ese momento, ha mostrado que la mayor parte de los alimentos de su despensa tienen moho, y ha explicado lo increíblemente rápido que este ha aparecido.

En los comentarios, muchas personas que también viven en este país le han dado la razón: "Le pasa a más gente, menos mal". De hecho, algunos de ellos han compartido trucos que les funcionan. "Llevo dos años en Irlanda y he aprendido la lección. Compro fruta y verdura cada 4 días y lo demás lo congelo", ha escrito uno de ellos.

Otra opción que se ha repetido varias veces en los comentarios es dejar el pan de molde en la nevera. Nacho ha preguntado si allí no le sale moho también y le han respondido que no, y que es muy efectivo.

¿Qué es lo que falla?

Uno de ellos parece haber dado con la solución definitiva. "Lo que pasa es que tu frigorífico no se encuentra a la temperatura correcta. Debe estar entre 2 y 5 grados. También depende de la humedad que haya en tu casa", le ha explicado. Aún así, el autor del vídeo ha aclarado que en Irlanda hay humedad en casi todos los hogares.

Es precisamente esto lo que parece ser la clave del problema. Así se lo han indicado en otros comentarios: "Te cuento, en el fondo, además de la humedad irlandesa, el frío juega un papel fundamental. A mí me pasaba eso y me he comprado un "frigo" bueno y ya no pasa. Pero los caseros no ponen frigoríficos 'top'".

El nivel de conservantes que llevan los propios alimentos también tendría que ver. "En España tarda más en salir el moho porque tiene muchos conservantes. En Irlanda, la comida es muchísimo mejor, ya que en su mayoría es natural y no tiene tantos aditivos ni conservantes", ha escrito un usuario.

En otros países también sucede esto. Una persona que vivió en Inglaterra le ha dicho: "Eso me pasaba en Londres hace más de 20 años, no sé por qué se pone mala incluso en el 'frigo'". Otra escribía: "Vivo en Australia y hace años al queso rallado le salía moho a la semana, ahora, la misma marca, un mes después sigue igual. Demasiados conservantes".