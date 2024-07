Esta es la expresión que escucharás en Pamplona en San Fermín: no se usa en el resto de España

España cuenta con una gran diversidad lingüística, reflejo de su rica historia y cultura. Aunque el español es la lengua oficial, en nuestro país coexisten varias lenguas cooficiales en distintas regiones, cada una con su propio conjunto de dialectos y variantes. Estas son el catalán, el euskera, el valenciano, el gallego y el aranés.

Alrededor de 900.000 personas son capaces de hablar en euskera. Esta lengua es oficial en el País Vasco y en algunas zonas de la Comunidad Foral de Navarra. En concreto, en la zona vascófona, compuesta principalmente por varios municipios en el noreste de la región.

Aunque Pamplona no forma parte de la zona vascófona de Navarra, sí se puede encontrar presencia del euskera en algunas personas. De esta lengua, precisamente, proceden muchas expresiones que se han convertido en habituales en la región y que podrán oírse durante la celebración de San Fermín, sus fiestas más populares, que comenzaron este sábado, 6 de julio.

La expresión en euskera que pocos conocen

Una de las palabras más extendidas en Navarra es "lacha". Procedente del euskera, donde se escribe "latxa", define a una raza de ovejas, común en Navarra, País Vasco y Cantabria. Sin embargo, la palabra coge el significado de "basta", en referencia al tipo de lana burda de los ovinos de esta raza.

En Pamplona, hay personas que utilizan la siguiente expresión: "Me da un poco de lacha". En este caso, su significado no tiene nada que ver con esta raza de ovejas ni con su lana, sino que se refiere a algo que da vergüenza por diferentes motivos.

"Me da un poco de lacha" es una expresión que se utiliza principalmente, de hecho, en países de América Latina, sobre todo en Chile y Perú, para expresar incomodidad, vergüenza o cierta timidez frente a una situación. Es decir, se podría traducir por "me da un poco de vergüenza" o "me da un poco de pudor".

En Navarra, sin embargo, su uso se ha extendido. Pero esta no es la única expresión que podrás escuchar en San Fermín. "Aiva de ahí", "meaplayas", "agua de borrajas", "ser un pingo" o "jarrear" son algunas de las más populares en la cultura navarra en general.

El chupinazo da inicio a las fiestas San Fermín

El tradicional chupinazo dio inicio el pasado sábado, 6 de julio, a los Sanfermines de 2024, con la presencia masiva de pamploneses y visitantes que congregaron en la plaza Consistorial y sus alrededores para disfrutar del comienzo de 204 horas de fiesta.

Aritz Ibáñez Lusarreta, Ángel Arana Seguín e Itxaso Martínez de la Pera Barrachina, representantes del grupo de danza Duguna, que este año cumple su 75º aniversario, fueron los encargados de prender la mecha del cohete que anunció el inicio de los Sanfermines.

Ambiente en la plaza del ayuntamiento de Pamplona momentos antes del chupinazo. EFE/ Daniel Fernández

Un día después, el domingo 7 de julio, Pamplona vivió uno de los momentos más esperados del año: el primer encierro de San Fermín. La gran aglomeración de corredores, propiciada por el esperado primer día de las fiestas y su coincidencia en fin de semana, marcó la carrera de los toros gaditanos de La Palmosilla.

Durante este primer encierro, se vivieron momentos de gran tensión, cuando dos astados se dieron la vuelta y estuvieron casi dos minutos en el coso, sembrando el peligro. Un total de seis personas resultaron heridas en la carrera, una de ellas por asta de toro.