El truco que las aerolíneas no quieren que sepas: así consigues el mejor asiento de un avión sin pagar más

Con la llegada del verano, son muchos los españoles que se preparan para disfrutar de sus ansiadas vacaciones. Tras largas e intensas jornadas de trabajo, la temporada estival se convierte, sin duda, en la época favorita para la gran mayoría. Como cada año, la playa repite como uno de los destinos favoritos entre el público. Y encontrar una buena oferta se encuentra entre uno de los principales deseos de los ciudadanos. Sin embargo, este año, a los españoles les ha costado más que nunca encontrar buenas ofertas para sus viajes. Y es que los precios de los billetes de avión y los de las reservas de los hoteles han experimentado una gran subida en el último año debido a la guerra entre Ucrania y Rusia y a los precios de los combustibles

Por ello, muchos optan por recurrir a aerolíneas de bajo coste para realizar sus desplazamientos. Easyjet, Vueling o Ryanair son algunas de las más elegidas entre el público. Pero a pesar de que estas compañías ofrecen billetes más baratos, lo cierto es que los viajeros tienen que aceptar, en ocasiones, algunas exigencias de estas empresas low cost. Es el caso, por ejemplo, de Ryanair, que en la actualidad solo permite a los usuarios viajar con una mochila pequeña. Los que desean llevar una maleta de cabina deben pagar un extra. Una decisión que no ha sentado nada bien entre los usuarios.

Pero esta no es la única exigencia de las compañías de bajo coste. La gran mayoría de ellas obliga ahora también a pagar un extra a los viajeros en caso de que estos quieran elegir sus asientos. Los precios pueden variar en función de la compañía y el vuelo. Sin embargo, se trata de una cantidad que la mayoría de viajeros no quieren asumir al considerar que no debería ser necesario pagar más dinero por escoger el mejor sitio.

Ahora, una usuaria de redes sociales experta en viajes ha detallado a través de la plataforma TikTok cuál es el truco para conseguir los mejores asientos sin necesidad de pagar más dinero a las compañías. Tal y como explica en el vídeo, los asientos preferidos entre los viajeros suelen ser los que se sitúan en la parte delantera, ya que sentarse en la parte trasera, en ocasiones, resulta más incómodo. "Porque hay más ruido, hace más frío, más jaleo y todo se mueve mucho más”, asegura en el vídeo.

Por ello, bajo esta premisa, la tiktoker "Follow The Sun Family" ha explicado a sus seguidores qué es lo que deben hacer si quieren conseguir los mejores asientos en el avión sin tener que pagar el extra que exige la compañía. Tal y como cuenta, la clave está en realizar el check in online lo más tarde posible. “Si te dicen que hasta las 07:00 horas puedes hacer el check in online, yo lo hago a las 06:00, por ejemplo”, añade.

[El truco de los expertos para no pagar de más en las cuotas de la comunidad de vecinos]

La explicación es sencilla. Normalmente, los asientos que se venden primero o los que la gente elige gratis son los que se sitúan en la parte trasera del avión. Esto se debe a que las aerolíneas rellenan los asientos desde atrás hacia adelante, dejando los primeros asientos libres hasta última hora. Por ello, si los usuarios realizan el check in a última hora, aumenta la probabilidad de que le toque uno de los mejores asientos.

Además, los asientos delanteros suelen ser más caros. Por ello, cuando nadie los ha elegido, "no les queda otra que dárselos a la gente que hace el check in online", explicaba la tiktoker. Una teoría que no solo ha corroborado la creadora de contenido, sino también los usuarios que han comentado en el vídeo y que han asegurado que la técnica funciona. "Follow The Sun Family" cuenta con 47.000 seguidores en TikTok. Actualmente reside en Australia y, desde allí, narra lo que le ocurre en los viajes y ofrece consejos a sus seguidores.

Las colas de facturación de Ryanair en un aeropuerto. EFE

¿Cuál es el mejor lugar para sentarse en el avión?

En ocasiones, son muchos los usuarios que se plantean cuáles son los mejores asientos de un avión. Sin embargo, los expertos aseguran que no existe como tal un asiento que sea mejor que otro. Este dependerá en función de las preferencias personales de los viajeros o de algunos condicionantes como si le tienen miedo a volar o lo pronto que deseen salir del avión tras el aterrizaje.

Sin embargo, por lo general, los asientos más cercanos a la salida, los del pasillo o los que están ubicados en la parte delantera, se consideran los mejores. Para aquellos que tienen miedo a volar, los expertos recomiendan situarse en la parte central y en las alas, que son los lugares donde se notan menos los movimientos del avión provocados por los cambios de velocidad y altitud. Por otro lado, para aquellos que viajan con niños pequeños, se recomienda situarse en los lugares donde haya más espacio o cerca de la ventana, donde estos podrán estar más entretenidos.

Sigue los temas que te interesan