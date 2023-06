El truco de los expertos para no pagar de más en las cuotas de la comunidad de vecinos

Vivir en una comunidad de vecinos puede llevar a tener que hacer frente a diferentes desafíos y obstáculos, sobre todo en aquellos casos en los que se deben tomar decisiones que afectan a la totalidad de los vecinos y, en especial, cuando son temas financieros.

Es posible encontrarse con vecinos que se niegan a pagar sus cuotas o que incluso se plantean no abonar dichas cuotas si se están a punto de vender una propiedad. De hecho, existe un truco para no pagar las cuotas de la comunidad de vecinos, aunque para ello es necesario conocer muy bien cómo funciona ese truco y las consecuencias que ello puede tener.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?

De acuerdo al artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, todos los propietarios tienen la obligación de abonar los gastos de la comunidad, siempre y cuando estos hayan sido aprobados por la mayoría de los vecinos o sean necesarios para la estructura del edificio.

Los gastos comunes de una comunidad de vecinos incluyen aspectos diversos como el agua, la luz, el mantenimiento del ascensor o el cuidado de las zonas comunes, entre otros. Estos gastos se dividen entre todos los propietarios. Cuando se presentan gastos extraordinarios, se establece una derrama en la que también tienen la obligación de participar los propietarios de los inmuebles.

Es necesario recalcar que el pago de la comunidad de vecinos no viene determinado por el uso individual de cada propietario sobre los servicios o instalaciones, sino que se encuentra directamente vinculado al propio hecho de ser propietario de una vivienda.

Para que se entienda mejor, por ejemplo, los inquilinos que residen en un bajo, deben abonar el mismo importe por los gastos de uso del ascensor que quienes residen en el ático, aunque no lo utilicen. Asimismo, habrá obligación de pagar si se es propietario, aunque no se resida en la vivienda. En el caso de que un vecino se niegue a pagar los gastos de la comunidad, será considerado un moroso y podrán iniciarse acciones legales en su contra.

¿Cuándo puede un propietario dejar de pagar la comunidad?

Si eres propietario de un local comercial, en el caso de que el edificio disponga del mismo en la planta baja y con entrada directa desde la calle, como propietario tendrás la opción de dejar de abonar los gastos de la comunidad.

La razón de ello es que el propietario del local no hace uso de la escalera del edificio ni de otras zonas comunes, ya que accede al local de manera directa desde la calle. No obstante, hay que tener en cuenta que la exención en el pago de la comunidad solo podrá ser de aplicación en el caso de que así se encuentre recogido en los estatutos sociales o la decisión sea aprobada por la mayoría de los vecinos del inmueble.

Por otro lado, otra opción para no pagarla es demostrar que una mejora que se propone no es realmente necesaria. En el caso de que los propietarios decidan, por mayoría, que se debe realizar una reforma en el edificio, todos y cada uno de los vecinos están obligados a pagar su parte correspondiente de acuerdo a lo indicado por la Ley de Propiedad Horizontal, incluso existiendo propietarios que no se encuentren de acuerdo con la reforma.

Sin embargo, si uno de los propietarios puede demostrar de forma legal que la reforma no es necesaria para el edificio y que solo se efectuará por comodidad de algunos vecinos, aquellos propietarios que votaron en contra de la reforma estarán exentos de pagar por esta mejora.

Ante esta situación, si el resto de los vecinos decide continuar con la reforma a pesar de haber voces en contra de la misma, deberán ser ellos mismos los que asuman la carga financiera de la derrama, a pesar de que es probable que los que votaron en contra y decidan no pagar también lleguen a beneficiarse con el tiempo de la mejora.

Trucos para ahorrar en una comunidad de propietarios

El coste medio de una comunidad es de 600 euros anuales, lo que supone 50 euros al mes. Sin embargo, existen una serie de trucos a considerar para poder ahorrar en una comunidad de propietarios, como son los siguientes:

Elegir una cuenta bancaria que no cobre demasiadas comisiones: encontrar una cuenta bancaria sin comisiones es complicado para una comunidad de propietarios, ya que la mayoría de ellas sí lo hacen. Sin embargo, el precio variará depende del banco, por lo que es recomendable comparar entre diferentes entidades y elegir la cuenta que ofrezca mejores tarifas posibles.

encontrar una cuenta bancaria sin comisiones es complicado para una comunidad de propietarios, ya que la mayoría de ellas sí lo hacen. Sin embargo, el precio variará depende del banco, por lo que es recomendable comparar entre diferentes entidades y elegir la cuenta que ofrezca mejores tarifas posibles. Cambio de administrador: si una comunidad no está del todo satisfecha con la labor de un administrador o cree que es muy caro, los propietarios deberían cambiar al empleado, que además podrá ser clave para recortar los gastos vecinales.

si una comunidad no está del todo satisfecha con la labor de un administrador o cree que es muy caro, los propietarios deberían cambiar al empleado, que además podrá ser clave para recortar los gastos vecinales. Elegir la tarifa de luz más barata: otros consejos para ahorrar es cambiar la tarifa de la luz, la potencia contratada o hacer uso de bombillas LED de bajo consumo en las zonas comunes. Todo ello podrá ser de gran ayuda para ahorrar unos euros al mes en los gastos de la comunidad.

otros consejos para ahorrar es cambiar la tarifa de la luz, la potencia contratada o hacer uso de bombillas LED de bajo consumo en las zonas comunes. Todo ello podrá ser de gran ayuda para ahorrar unos euros al mes en los gastos de la comunidad. Sustituir el servicio de limpieza o eliminar el gasto: otro truco para reducir los gastos de la comunidad de vecinos es sustituir el servicio de limpieza, contratándolo directamente, o incluso, en comunidades pequeñas, que se adjudique la limpieza de rellanos o escaleras a los vecinos de forma rotativa.

