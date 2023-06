Wall Street abre en verde tras las palabras de Powell y el Dow Jones sube un 0,35%

Wall Street abrió este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,35%, cuando los inversores analizan los últimos datos económicos y un día después de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmara que es probable que se produzcan más aumentos en los tipos de interés, ya que la inflación está "muy por encima" de donde debería estar.

Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba 33.970 unidades y el selectivo S&P 500 sumaba un 0,20%, hasta 4.385 puntos, informa Efe.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, ganaba un 0,12%, hasta 13.608 enteros.

Test de estrés bancario

Ayer, los 23 bancos estadounidenses incluidos en la prueba de estrés anual de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos superaron un escenario de recesión severa mientras continuaban prestando a consumidores y corporaciones, dijo el regulador.

Ante esta noticia, las acciones de los grandes bancos amanecían con ganancias: JPMorgan Chase (3,12%), Bank of America (3,21%) y Well Fargo (3,55%).

No obstante, en las últimas semanas ha aumentado entre los inversores el temor a una posible recesión. Un miedo que persiste esta semana, ya que el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de Inglaterra anticiparon ayer en Portugal que las subidas de los tipos de interés no han llegado a su fin y que no hay suficientes indicios que hagan prever una caída de la inflación.

Además, este jueves el presidente de la Reserva Federal ha asegurado en Madrid que no se puede dar por sentada la resistencia del sistema financiero, como se ha demostrado con las recientes "turbulencias" en la banca estadounidense, tras las que considera necesario fortalecer la supervisión y la regulación del sector.

[Powell afirma que la Fed continúa vigilando de cerca a la banca y reconoce que hay que mejorar la supervisión]

Este viernes, que es el fin de mes y del semestre, según los expertos, la bolsa conseguirá la mejor primera mitad del año para el Nasdaq en 40 años. Este índice se ha visto beneficiado por la popularidad de la inteligencia artificial (IA) que ha impulsado significativamente a un puñado de empresas tecnológicas.

Por sectores, las ganancias eran para el financiero y el de bienes no esenciales, que subieron un 1,35% y un 0,35%, respectivamente, mientras que las mayores pérdidas eran para el de bienes esenciales y el de servicios públicos, que restaban un 0,66% y un 0,45%, respectivamente.

Entre los 30 valores del Dow Jones las empresas con mayores pérdidas eran Procter & Gamble (-1,44%) e Intel (-1,16%), mientras que las mayores ganancias eran para JPMorgan Chase y Goldman Sachs (2,68).

