Polémica por el precio de las zapatillas de Irene Montero: "160 euros, pero no es capitalista"

Irene Montero ha vuelto a protagonizar una polémica esta semana. La eurodiputada de Podemos, que fue acusada el pasado jueves de atentar contra la Ley de Patrimonio por pintar piedras en Fuerteventura, ha generado de nuevo una gran controversia, en este caso, por el precio de sus zapatillas.

La polémica se ha desatado después de que una usuaria en redes criticara el precio de sus deportivas. "Zapatillas de 160 euros. Pero ella no es capitalista, es pija-comunista, que viene a ser más o menos lo mismo", escribió este sábado en un mensaje en X.

La usuaria de X hacía referencia al modelo de zapatillas que Montero lució en un mitin durante la campaña para las elecciones europeas. En concreto, ha acusado a la ex ministra de Igualdad de lucir unas deportivas de la marca Veja, cuyos precios suelen estar por encima de los 100 euros y, en este caso, según defiende, de los 160.

Toma, Noelia, por si te las quieres comprar como las mías 😘 https://t.co/02ApeOXgUp pic.twitter.com/JymkgCre3e — Irene Montero (@IreneMontero) September 1, 2024

Sin embargo, Irene Montero ha decidido contestar al mensaje este domingo para negar que se trataran de unas zapatillas de la marca Veja. "Toma, Noelia, por si te las quieres comprar como las mías", ha escrito, junto con una fotografía del que sería el modelo real de las deportivas.

Según ha defendido la eurodiputada de Podemos, las zapatillas que luce en la fotografía son de la marca Victoria, fabricadas en España, y tendrían un precio inferior, de 46 euros, según la imagen que ha adjuntado en su mensaje. En cualquier caso, se trata de unas deportivas que Montero suele lucir con frecuencia en diferentes actos.

Irene Montero luciendo las zapatillas Victoria este pasado domingo, 21 de enero. Instagram

Lo cierto es que el diseño de ambas zapatillas es muy similar, ya que, en los dos casos, son blancas e incluyen una 'V' en su lateral. En este caso, además, los dos modelos cuentan con la letra en morado, color insignia de Podemos. La diferencia entre las dos deportivas radicaría en detalles como el grosor de la letra o los tonos, ligeramente beige en las de marca Victoria.

A pesar de todo, la respuesta de Montero no ha parecido convencer a la usuaria de X, que ha contestado después: "No cuela, Irene. No son las mismas y tampoco es mi estilo rosa pijo".

Polémica por pintar unas piedras protegidas

No es la primera polémica en la que Montero se ve envuelta esta semana. El Ayuntamiento de la Oliva, en Fuerteventura, denunció este jueves públicamente a la eurodiputada por pintar unas piedras y conchas protegidas por la Ley de Patrimonio Natural.

El Consistorio hacía referencia a una fotografía compartida por la propia Montero en la que se podía ver un conjunto de piedras y conchas pintadas por sus hijos. Según el Ayuntamiento, algo que va en contra de la normativa vigente de patrimonio cultural que protege los elementos naturales de la isla.

El gobierno local de Fuerteventura señaló que este tipo de gestos "promueven un comportamiento que va en contra de las leyes de protección del medioambiente, dando lugar al efecto dominó". "No se dudará en tomar las medidas necesarias para evitar cualquier acto que ponga en riesgo nuestro patrimonio natural", señalaron.

Sin embargo, fue la propia Irene Montero quien, a través de sus historias de Instagram, se encargó de desmentir estas acusaciones del Ayuntamiento de Oliva. La ex ministra de Igualdad aseguró que la imagen no era actual y no se trataba de la isla canaria. "En Fuerteaventura he estado con mis amigas, no con mi familia", señaló.