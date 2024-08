Los gritos de "Gibraltar es español" en las fiestas de Sitges indignan al independentismo catalán

No cabe duda de que el grito de "Gibraltar es español" se ha puesto este verano de moda a lo largo y ancho de nuestro país, especialmente en aquellos puntos de nuestra geografía con una significativa presencia de turistas ingleses. El cántico ha cogido fuerza tras la victoria de la Selección Española en la final de la Eurocopa -precisamente ante Inglaterra- y su posterior celebración por las calles de Madrid, donde varios jugadores se sumaron a la afición coreando el polémico lema.

Así pues, es habitual escuchar en numerosos pueblos y ciudades de nuestra geografía el polémico cántico reclamando la españolidad de Gibraltar, especialmente en ambientes festivos y de celebración.

El último ejemplo lo encontramos en el municipio de Sitges, en la provincia de Barcelona, que estos días celebraba sus fiestas y donde un grupo de jóvenes exaltados coreaban al unísono el famoso grito. Lo podemos ver en la cuenta de X de 8tv.cat, una cadena de televisión privada que emite sólo para Cataluña.

Crits de “Gibraltar es español” a les festes de Sitges: pic.twitter.com/ImDDsJISno — 8tv.cat (@8tvcat) August 26, 2024

Como era de esperar, el cántico no ha sentado nada bien a algunos usuarios, especialmente a aquellos más significados con la causa del independentismo catalán. Tal y como podemos leer en los comentarios del vídeo, muchos tuiteros han manifestado su total rechazo e indignación ante las escenas vividas en Sitges.

Alguno incluso llegaba a retroceder a 1714 reclamando, no ya Gibraltar para España, sino el sur de Francia y el Rosellón para Cataluña. Otro, ya de vuelta al siglo XXI, sugería la idea de "deportar masivamente a esta gentuza".

"No poden ser més subnormals. Que vagin a conquerir-lo si tenen collons" ("no pueden ser más subnormales. Que vayan a conquistarlo si tienen coj****), afirmaba un indignado usuario. No era el único al que el cántico no le ha hecho ninguna gracia. "¿D’on surt aquesta púrria?" ("¿de dónde sale esta purria?"), se preguntaba otro. "Quin puto fàstic…." ("Qué put* asco"), añadía un tercero.

