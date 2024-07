Anuncian 'sin querer' la vuelta de C. Tangana: todos los detalles de su 'regreso' al rap en vídeo

C. Tangana volverá a rapear y las redes enloquecen, lo ha confesado este rapero

C. Tangana es indudablemente uno de los artistas más relevantes en el panorama musical actual, no sólo en el nacional, sino también en el latino. Su último disco, El Madrileño, con el que batió todos los récords y obtuvo múltiples reconocimientos y galardones a un lado y a otro del charco, le consagró como uno de los artistas más completos y exitosos de lo que llevamos de siglo.

Sin embargo, desde su último lanzamiento han pasado más de tres años (se publicó en febrero de 2021), y son muchas voces las que reclamaban más canciones por parte de Pucho, como comúnmente se le conoce al artista.

Pues bien, sus fans deben de estar de enhorabuena, y es que el rapero mexicano "El Alemán" ha confirmado en el podcast GRIMEY TV la vuelta de Tangana a la música. "Tengo canciones con El Pucho. Hace poco grabé con él después de cuatro años en los que no no había grabado nada", confesaba este cantante.

Por si fuera poco, El Alemán, no sólo ha soltado la bomba del regreso de Puchito a los estudios de grabación, sino que además ha dado la gran noticia que los fans de C. Tangana llevaban años esperando. Efectivamente, El Madrileño volverá al rap, el género con el que se inició en la música hace más de diez años y que le dio las primeras muestras de fama, aunque lejos todavía del apabullante éxito internacional que cosecharía una década después.

"El Pucho rapea, y tira unos versos ahí... después de cuatro años que no escribe nada... ese verso es un verso donde si él quisiera pudiera pasarse otros 10 años descansando, sin hacer nada", bromeaba el artista mexicano en el podcast musical, generando una expectativas enormes entre la amplia parroquia de fieles que atesora C. Tangana.

De hecho, muchos usuarios se han hecho eco de las palabras de El Alemán, replicando en sus respectivas cuentas de otras redes sociales el vídeo que ha llenado de ilusión a tantos fans. Es el caso del usuario de X "artupilla", que no podía dar crédito a lo que estaba viendo.

"C. Tangana ha vuelto a rapear. Repito, C. TANGANA HA VUELTO A RAPEAR NNNNOOOOOOOOOOOO", exclamaba el usuario, reflejando a la perfección el estado anímico de miles de fans del artista español. "Cuando C. Tangana saque álbum de rap se van a quedar con el ojo cuadrado", reaccionaba un usuario en comentarios.

