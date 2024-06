El rifirrafe entre Willy Bárcenas y Fonsi Loaiza por el tuit racista del cantante

No es un habitual de las redes sociales pero cada vez que habla sube el pan. Se trata de Willy Bárcenas, cantante y líder del grupo Taburete y también hijo del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

Y es que el fundador de Taburete escribió un tuit con motivo del España - Italia de la Eurocopa que ha traído cola. "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", publicó el músico.

Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!🇪🇸🇪🇸 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 20, 2024

El mensaje de Bárcenas rápidamente alcanzó la viralidad, superando en menos de 24 horas los dos millones de reproducciones, y los comentarios al mismo no se hicieron esperar. Muchos de ellos le recriminaban lo inoportuno de sus palabras y le recordaban que ambos jugadores defienden los colores de España. Otros, en cambio, prefirieron hacer mención a las ilegalidades cometidas por su padre, como poder ver a continuación:

para negro el dinero que tu padre se llevaba a Suiza. — Llourinho (@Llourinho) June 20, 2024

Lo que te pone negro es que hayan quitado a Nachete, vikingazo hijo de un ladrón. — REY CHOLO (@Reycholosimeone) June 20, 2024

A pesar del impacto recibido, Bárcenas se lo tomó con humor y publicó un segundo tuit analizando el comportamiento de sus seguidores en X: "Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia", comenzaba diciendo.

"Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho. Después llegan los de mejor (lo que sea) que robar, en vez de Taburete mejor Banquillo y los de que cante tu padre. Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas y escribe algún twit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar", concluía.

Al "patriota" Willy Bárcenas le molesta que los centrales de la selección española hayan nacido en Francia. Su padre Bárcenas acumuló 50M€ de la caja b del PP en Suiza. Está en libertad como contable de su banda musical Taburete llevándose adjudicaciones de conciertos por el PP. https://t.co/mVrumQEI1l pic.twitter.com/QB3guu3Zsy — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 20, 2024