El influencer Luisito Comunica "da la independencia" al País Vasco y la lía en redes

El mexicano Luisito Comunica, uno de los influencers más famosos del mundo y uno de los más relevantes en lengua española, se ha visto involucrado en una agria polémica tras subir el miércoles 19 de junio a su canal de YouTube, en el que acumula casi 43 millones de suscriptores, un vídeo de 19 minutos hablando del País Vasco al que tituló "Visitando un país que no existe en los mapas".

En un momento de dicho vídeo, que ha sido reposteado en el perfil de X de la cuenta Vloonk, el "youtuber" sentencia que "el País Vasco es un pequeño país que politicamente está atrapado entre España y Francia", lo que ha sorprendido a una ingente cantidad de sus seguidores al conceder a dicha Comunidad Autónoma la condición de país oprimido.

"Está conformado por 3 milllones de personas que hasta la fecha hablan euskera, su lengua madre, y defienden su bandera, su cultura y sus tradiciones, que han sido perseguidas durante cientos de años, pero han sabido aguantar como todos unos guerreros", afirma.

En menos de 24 horas el vídeo del canal de YouToube roza el millón y medio de reproducciones, además de acumular casi 6.000 comentarios. Cifras que dan buena fe de la mayúscula repercusión que este joven alcanza con sus vídeos, así como de la controversia generada tras su viaje al País Vasco.

En el clip de X anteriormente mencionado, las reacciones han sido de todo tipo. "Simplemente, ha venido y lo ha visto con sus ojos", contestaba un usuario dándole la razón al mexicano. Sin embargo, la mayoría de comentarios eran reprobatorios con las afirmaciones expresadas en el vídeo.

Aunque quizá el comentario más acertado ha sido el de un usuario, también mexicano, que reflexionaba sobre la credibilidad de su compatriota. "No entro en el tema político porque no me interesa y no es mi asunto, pero, ¿Quién toma en consideración a Luisito Comunica? Real aquí en México a nadie le importa desde 2017 y nadie lo toma en serio. Digo, no se porque ustedes lo tomarían", confesaba

