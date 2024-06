"La Llados versión femenina" que arrasa en TikTok con sus críticas a la "mentalidad española"

El fenómeno Llados es sin duda uno de los más exitosos en redes de los últimos tiempos y sigue generando adeptos allá por donde va a pesar de su reciente polémica con Dani Esteve, el líder de la empresa Desokupa, quien le acusa de haber estafado a más de 1.000 personas con sus cursos motivacionales.

El predicamento en internet del "influencer" es total, y ha conseguido que numerosos usuarios sigan sus pasos y publiquen un contenido muy similar, en el tono, el fondo y la forma, a la del famoso culturista.

Es el caso de la "tiktoker" Carlotta Sabina, en cuya cuenta de la red social china -donde acumula más de 127.000 seguidores- comparte un contenido que a todos nos recuerda al "influencer". "Si yo fuera con mi coche, las personas se me quedarían mirando, pero no con la mentalidad de cómo me inspira esa chica, ¿qué hará en su vida?", así empieza uno de sus vídeos más populares.

En el clip podemos observar a una Sabina en una actitud muy similar a la que ha llevado al propio Llados al éxito, presumiendo de coche, rutina y estilo de vida. "En España, si paso con este coche, la gente se piensa que eres traficante, y si me ven a mí pensarán que soy scort. Esa es la mentalidad de España. Nunca van a pensar que esa chica puede ser empresaria".

Y aquí llegamos a uno de los momentos estelares del clip, en el que la tiktoker recurre a uno de los tópicos por excelencia de Llados, la mentalidad perdedora. "Por eso yo me di cuenta de que si seguía en España rodeada de personas con esa mentalidad al final no iba a llegar a ningún lado", concluye el vídeo de Carlotta Sabina que acumula más de 180.000 visualizaciones y ha generado multitud de reacciones y comentarios.

Las similitudes entre ambos "influencers" no han pasado desapercibidas y cuentas de X como @tipodeincogni, especializada en compartir contenido viral en redes, han destacado el parecido más que evidente entre ambos. "La Llados version femenina ya está aquí", publicaba este usuario en la red social dirigida por Elon Musk.