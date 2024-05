La aplaudida reflexión viral de esta 'tiktoker' sobre las horas extra y los derechos laborales

La "tiktoter" Gabriela Cristea es noticia estos días en la red social china por una polémica surgida a raíz de un vídeo suyo en el que reconocía irse de su puesto de trabajo cuando terminaba su jornada laboral, lo que le ha generado muchos comentarios de apoyo y otros tantos recriminando su actitud.

A raíz del revuelo surgido en TikTok, en el que reconocía ser "una compañera horrible por salir a mi hora", Criseta ha decidido subir otro vídeo en el que reafirma su punto de vista sobre el estado de los jóvenes trabajadores actualmente y sus derechos laborales.

"Trabajamos todos por dinero no para que nos den las gracias, que a veces ni nos las dan. Por lo tanto en el momento en el que nos dejen de pagar estamos libres de salir por la puerta. Cumplir mi horario laboral no me hace peor persona", afirmaba en ese segundo clip.

El vídeo de Gabriela Cristea, natural de Gijón, cuenta con más de medio millón de reproducciones, y ha suscitado en TikTok multitud de interacciones de todo tipo. Desde aquellos usuarios que le recriminan que sea "la última en llegar y la primera en irse" a otros que aplauden su valentía y no entienden la actitud de esos compañeros "que creen que van a heredar la empresa".

La "tiktoker" asturiana concluye su defensa a favor de los trabajadores defiendo su postura. "Yo no tengo hijos, pero tengo vida más allá del trabajo", concluye este vídeo que ya se ha convertido en todo un alegato a favor de los derechos laborales y ha sumido a las redes en un profundo y necesario debate.