La polémica opinión de una marroquí en España: "En qué país la mujer tiene los mismos derechos"

Aakil Aariara es una mujer marroquí residente en España conocida en redes sociales, especialmente en TikTok, por hablar de temas variados como política, identidad o asuntos sociales desde la visión de una mujer musulmana viviendo en nuestro país.

Estos días se ha viralizado un vídeo suyo siendo entrevistada para un canal de TikTok, en el que un reportero le preguntaba por las diferencias existentes para una mujer entre vivir en un país muslmán y vivir en un país como España.

"Dime un pais musulmán en el que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres", comienza preguntando el entrevistador. "Dime tú un pais en el mundo en el que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres", respondía Aariara.

"¿Conoces la brecha salarial entre mujeres y hombres en España?", insitía la joven ante las explicaciones del reportero. "¿Cuántas mujeres lo denuncian? El miedo a que te echen de la empresa es mucho más fuerte que el querer cobrar más", continuaba en su alegato feminista.

Aakil Aariara aprovechó la ocasión para explicar su propia experiencia en la que ha sido víctima de discriminación laboral tras su embarazo. "Llevo toda mi vida profesional trabajando en España, mi vida cambió drásticamente después de ser madre. Por ser mujer", afirma.

Además, la tiktoker no tuvo reparo en hablar de sus sentimientos patrióticos. "Me considero más española que marroquí, porque llevo más tiempo viviendo en España, me he educado en España y me siento más identificada con ser española que con ser marroquí, pero no niego mi identidad marroquí".

El vídeo, en el que también se tratan otros temas como la natalidad entre mujeres españolas y mujeres de origen musulmán o cómo la capacidad económica de cada familia determina las decisiones de esa familia, acumula en la red social china casi dos millones de reproducciones, y la mayoría de comentarios felicitan a esta joven por su valentía y su manera tan brillante para explicar las cosas.

"El chico quiso humillarla y acabó humillado", "amiga era contestar, no arrastrarlo por los suelos" o "la tía le ha dado un repaso" son algunos de los comentarios que podemos leer en la publicación de esta tiktoker con más de 260.000 seguidores en la plataforma de vídeos.