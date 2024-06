Fonsi Loaiza denuncia una agresión en la Feria del Libro de Madrid al grito de "rojo de mierda"

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado en su cuenta de X, anteriormente Twitter, una agresión sufrida este viernes 14 de junio en la Feria del Libro de Madrid, que ha tenido lugar mientras el periodista firmaba ejemplares de su libro Sospechosos Habituales.

"Hoy he sufrido un ataque ultraderechista en la firma de mi libro en la Feria del Libro de Madrid al grito de "rojo de mierda, maricón". La policía no se los ha llevado detenidos y me ha recriminado a mí por llamarles nazis. Así campa a sus anchas el fascismo en España. ¡No pasarán!", afirmaba el propio Loaiza.

Lo cierto es que el propio autor había estado sufriendo amenazas estos días procedentes, según él, de neonazis y fascistas, como prueba el mensaje que compartió en sus redes tan sólo dos días antes de recibir la agresión.

"Alerta antifascista. A pesar de todas las amenazas de estos neonazis, estaré en la Feria del Libro de Madrid el viernes 14 y el sábado 15 a partir de las 12:00. Sin miedo ante estos fascistas. Nos vemos en la caseta 125", publicaba Loaiza en su cuenta de X.

Las redes se han volcado con el escritor y numerosos usuarios han manifestado públicamente su cariño y apoyo a Loaiza, así como su total condena a toda agresión física por el motivo que sea. Entre ellos destaca Irene Montero, quien ha publicado: "Si los fascistas pueden actuar con violencia es porque quedan en la impunidad y cada día se legitima su machismo, racismo o LGTBIfobia. Para parar los pies a los fascistas, más derechos y hacer que quienes les normalizan dejen de mirar para otro lado"

Otros, más pesimistas con la situación actual polarizada en nuestro país, respondían al tuit inicial del periodista: "No pasarán... Porque ya están dentro, con los pies sobre la mesa, y en la pared el retrato del abuelo.".