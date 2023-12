El truco definitivo para acabar con la cal de la mampara de la ducha que triunfa en TikTok

Cambiar esa cortina que se te pega constantemente al cuerpo y poner una mampara de ducha es una evolución deseable y que nadie discute, pero mientras que la primera puedes lavarla en la lavadora, la segunda requiere de un arduo trabajo. Son elementos fundamentales en cualquier casa para evitar que el agua de la ducha o la bañera campe a sus anchas por el resto del cuarto de baño; sin embargo, sí es cierto que ver esas horribles manchas de cal atravesándola hace creer que todo está sucio aunque no sea así.

Partiendo de que es imprescindible tenerlas limpias y secas, no nos queda otra que limpiarlas con frecuencia si no queremos que acaben con moho y se acumule la cal para siempre. Los métodos más tradicionales aconsejan usar vinagre, que es un potente antical y también desinfecta, pero además hay otras opciones como emplear un cepillo de cerdas suaves o un estropajo que no raye, amoníaco o lejía con detergente (nunca mezclados, pues son incompatibles) o agua caliente.

No obstante, una de las expertas en limpieza más populares de TikTok ha dejado un truco que parece el más definitivo de todos. Yoli, más conocida como yolandavaquitayoli, es una granadina a la que siguen más de 1,3 millones de usuarios en la red social por sus vídeos con consejos sobre limpieza, sus demostraciones limpiando para sus clientes y la gracia que tiene narrando todo los procesos, como el que nos ocupa: papel de horno para deshacerse de la cal.

"Niquelado"

"Mójalo, sí, mójalo. Estrújalo, quítale totalmente toda el agua y déjalo así de blandito", va diciendo Yoli, mostrando cómo llega con el papel de horno ha ablandado a la mampara, que tiene marcas de cal, y empieza a frotar: "Pasamos el papel vegetal ya húmedo y funciona perfectamente porque desaparece, se quita, y queda niquelado", certifica la granadina de Motril, con esa consigna de "niquelado" que incorpora a todos sus vídeos.

El vídeo, aunque tiene algunos meses, ha vuelto a hacerse viral en TikTok y tiene más de 3,4 millones de reproducciones.

