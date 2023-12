Las 3 grandes diferencias entre Madrid y Andalucía que ha hecho virales una 'tiktoker' andaluza

Nos llenamos la boca hablando de los choques culturales que se producen cuando los españoles se dispersan por el mundo o cuando llegan los extranjeros a vivir aquí, pero prestamos mucha menos atención a los que se dan dentro de España cuando alguien se muda de una comunidad a otra. Ciertamente son detalles menos radicales, pero igualmente llamativos, como en el caso que nos ocupa hoy: los andaluces que se van a vivir a Madrid.

El relato lo ha hecho en primera persona Más Que Pecas, una tiktoker cordobesa afincada en la capital que comparte vídeos de humor sobre los Andaluces en Madrid, enumerando esta vez "diferencias varias" entre unos y otros. Así, en primer lugar, se pregunta "¿qué pasa con el sol de Madrid?" y aprecia que "no calienta nada", puesto que en Andalucía "sale un rayito y ya estás tú con la parte de arriba del bikini para sentarte en la terraza del bar de debajo de tu casa".

Por el contrario, los madrileños cuando sale el sol piensan en "tender la lavadora fuera, a ver si me seca antes". Otra de las diferencias es que "en Andalucía tú no puedes mantener tu vida privada en secreto" y "si no has contando tu vida en la carnicería, la has contado en la peluquería y, si no, ha venido la Paqui, que le ha dicho el marido de la Antonia que hace mucho tiempo que no ve tu coche, que qué pasa", algo que definitivamente tampoco ocurre en Madrid.

"Cuanto más alto, mejor"

En tercer lugar, destaca que si te subes al bus allí "no sabes si vas en la línea 6 o es el autobús de la excursión que va a Matalascañas ida y vuelta", apreciando que todos van hablando "como si se conocieran de toda la vida, que no se conocen de nada" y que "cualquier tema es bueno": "Cuanto más alto lo hables, mejor, para que la gente que viaja a tu lado participe de la conversación", ironiza la tiktoker:

En contraposición a esto, asegura que en Madrid "tú te montas en el metro o en el autobús y todo el mundo está en silencio, la cabeza mirando la tablet, el libro o el móvil", describiendo un ambiente totalmente diferente que han confirmado muchos en los comentarios: "Aquí nos echaron de un bar porque hablábamos alto y era un tono normal de un bar de Andalucía", "muy acertado todo", "te doy la razón en todo por mis experiencias" y "quedé superextrañado el día que subí al metro y no vi personas, son islas, ni un 'hola', ni se miran; te mueres y no te enteras" son algunos de ellos.

