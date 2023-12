El 'derechazo' de Pérez-Reverte a Echenique por criticar su "equidistancia" política: "Rata"

Todavía sigue coleando la entrevista que Pablo Motos le hizo a Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero el pasado miércoles, donde se despachó a gusto con el presidente del Gobierno y también dejó otros muchos titulares vinculados con la actualidad política y su ideología, además de hablar de su nuevo libro, que era el principal propósito de la charla. Sin embargo, el aspecto promocional quedó en un segundo plano estos días y ahora ha sido Pablo Echenique el que se ha hecho eco de las palabras del escritor.

A sabiendas de que Reverte no tiene pelos en la lengua y sus opiniones nunca están exentas de polémica, Motos forzó la máquina para que su paso por plató dejase tras de sí un reguero de declaraciones que lo mantuviera en el candelero varios días, y lo ha conseguido. Sin duda, lo más llamativo fue lo que dijo sobre Pedro Sánchez, avanzando que no estaba de acuerdo con la amnistía y sentenciando que es "un aventurero de la política, un pistolero, un asesino". Afirmó además que "no ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso. O ha leído muy pocos, pero en las venas tiene sangre de Maquiavelo y los teóricos de la política del Renacimiento".

Alabó su instinto político, elogiando que "es el político más interesante de España y posiblemente de Europa" porque consiguió el "indulto" en las últimas elecciones y sabe que "el español olvida, aquí hay muy mala memoria, el domingo con la cerveza y la terraza ya se ha olvidado". No ocultó Reverte su fobia por los nacionalismos, a los que llamó "cánceres", porque la historia ha demostrado que "es lo que más corroe, lo que más enfrenta, lo que más mina la convivencia y lo que más fanatiza", ha dicho.

"No es broma"

Metido de lleno en el tema, Motos tiró de la cuerda para que Pérez-Reverte confirmase que él es "monárquico en defensa propia" porque, a pesar de estar convencido del republicanismo, no cree que en España haya políticos de altura para presidir la República. En base a esto, enlazando además a un artículo del medio de Pablo Iglesias, el exportavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha querido criticar este viernes al escritor por esta supuesta equidistancia política:

Pérez Reverte le ha dicho a Pablo Motos que él es, al mismo tiempo, monárquico y republicano, ha elogiado simultáneamente a Julio Anguita y a Manuel Fraga y ha afirmado que tanto Israel como Palestina tienen claroscuros.



No es broma ⬇️ https://t.co/oY7qNEIS8X — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 1, 2023

"Una república está presidida por alguien, una persona de prestigio, serena, culta, estable, emocionalmente tal... Alguien capaz de aglutinar o administrar desde un punto de vista superior, de dar una serenidad a un país que le confía la presidencia", describía Reverte, concluyendo en que España no existe una persona que pueda llegar a hacer una buena labor en ese cargo, de ahí eso de "monárquico en defensa propia". Así, habiéndolo razonado ya en El Hormiguero, el escritor no ha querido perder mucho el tiempo con Echenique y, citándolo, ha concluido que "es delicioso y consolador que, incluso sin pretenderlo, las ratas sectarias te den la razón":

Es delicioso y consolador que, incluso sin pretenderlo, las ratas sectarias te den la razón. https://t.co/Bh911aZxzi — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 1, 2023

Ha empleado de nuevo ese "rata sectaria" que ya les había dedicado a Iglesias y al propio Echenique, de nuevo ante las críticas de ambos, en aquella ocasión en relación a la reflexión de Reverte sobre el conflicto de Israel y Palestina. Tal como ocurrió entonces, sus seguidores le han brindado un sonoro aplauso y han valorado que intente mantener una cierta imparcialidad ampliando el foco y sacando la gama de grises entre tanto blanco o negro:

Que grande eres @perezreverte!! — Da Vinci Nero (@davincinero) December 1, 2023

Algunos son capaces hasta de apoyar la subida de los salarios y luego no pagar la seguridad social de su asistente — El Merengón 🤍🇪🇦 (@Elmerengonbcn) December 1, 2023

Eso es lo que buscan en la sociedad, el sectarismo.



Cualquier persona que exprese sus ideas abiertamente y con un mínimo de Inteligencia, a sus ojos es un incomprendido



Siga opinando como lo hace @perezreverte , que alguno le entendemo — The Dark Knight ⚡ (@covillano23) December 1, 2023

Se puede admirar a alguien sin comulgar con sus ideas

Judíos y palestinos han cometido errores, pero están condenados a entenderse y, cuanto antes, mejor

Soy republicano, pero no me lo planteo mientras haya un grave problema territorial

Somos la suma de nuestras contradicciones — miguel traviesa (@MiguelTraviesa) December 1, 2023

Gracias, Sr. Reverte. Nos da usted esperanza. — El viajante (@Ousitotraveller) December 1, 2023

En el pais de la bipolaridad y los extremismos, supone la cordura. — Cafd79Mur (@AriasCafd) December 1, 2023

Hay gente que no entiende que no es imprescindible ser fanático de nada ni de nadie. Basta con tener criterio para elegir en cada momento, lo más conveniente. — ⚽ Juanma R.O. ⚽ (@juanma70s) December 1, 2023

Todo el mundo con 2 dedos de frente lo ha entendido perfectamente.

Además que afirmo y subrayo lo dicho por el maestro. — Andoni (@SergioF05849334) December 1, 2023

No afloje don Arturo, siga dándoles duro! — Ale RuiHedro ❌ (@xhelaruihedro) December 1, 2023

Para rematar a Echenique, Pérez-Reverte ha querido compartir él mismo sus palabras y pedir que "desconfíen siempre de los intermediarios":

Venga, otra vez. Permítanme. Con mis palabras, no las de otros. Desconfíen siempre de los intermediarios https://t.co/63isAZ4b0Z — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 1, 2023

Asimismo, ha rogado en otro tuit a "sectarios, fanáticos de ambos extremos y simples de piñón fijo que me den un respiro" porque, ha explicado, "llevo dos días dándole como un loco a la tecla de bloquear y ya tengo tendinitis en el dedo".

