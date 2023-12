La surrealista aparición de Amaia en un informativo de Japón que recuerda a 'Paquita Salas'

Si en la primera gala de Operación Triunfo nos hubiesen dicho que seis años después Amaia estaría de gira en Japón no nos lo hubiéramos creído, pero la carrera meteórica y personalísima de la navarra parece no tener techo. Ganó OT 2017, participó en Eurovisión y consiguió que las discográficas no le hiciesen perder su esencia, grabando únicamente lo que a ella le removía. Ahora, en su nueva faceta de actriz, está nominada a los Premios Feroz por La Mesías y lo cierto es que España entera se alegra de los éxitos de una mujer que se metió al público en el bolsillo.

Parece que a los japoneses también los está conquistando, desde que este jueves llegó a Yamaguchi, la ciudad hermana con su Pamplona natal y que da nombre a uno de los parques de la ciudad navarra construido en 1980 para celebrar el hermanamiento. Precisamente, a este lugar ha dedicado Amaia una canción en la que relata cómo fue su primer beso, un tema que lanzó el 3 de enero de 2022 coincidiendo con su cumpleaños, cantando en japonés.

El éxito de la versión nipona ha sido tan enorme que ha sido recibida con honores, apareciendo en el informativo de la NHK, la televisión pública de Japón, y en otros medios locales. El alcalde de Yamaguchi ha organizado este 1 de diciembre un acto de bienvenida a la cantante en el ayuntamiento, donde Amaia ha recibido regalos y ha charlado con la corporación. Será el próximo día 4 cuando regrese a España, pero antes celebrará su primer concierto allí, en la universidad.

"Surrealista"

La ciudad ha puesto una placa en su honor y ella ha confirmado que "estoy muy feliz de poder venir a Yamaguchi, escuché que los estudiantes están trabajando duro para prepararse para el concierto, así que quiero agradecérselo", ha dicho al medio nipón. En nuestro país, una de sus cuentas de fans más seguidas ha recuperado el vídeo de la noticia en la que se ve a la navarra en la recepción que le han brindado y rápidamente se ha hecho viral:

Amaia en las noticias de Japón pic.twitter.com/AIZLibIVmJ — Amaia On The Brain (@amaiaontbrain) December 1, 2023

No solo por lo "surrealista" de la situación, como dicen los tuiteros, sino también porque a la mayoría le ha recordado una escena de la mítica serie Paquita Salas, también creada por Los Javis:

Lo paquita salas que se siente todo esto https://t.co/L8GEjr2J8y — Luis (@estoyguionisimo) December 1, 2023

Quiero mucho a esa mujer. Como si fuera de mi familia — Javier Sánchez Glez. (@javisanchezglez) December 1, 2023

si en 2017 me cuentan que 6 años después amaia iba a ser actriz, iba a cantar en el primavera con un grupo ultrareligioso e iba a salir en el telediarios asiáticos cantando una jota en japonés…pues me lo hubiese creído la verdad porque supe que era una leyenda desde el principio https://t.co/hFRwyxDf22 — julieta 🌞 (@lajuliabarish) December 1, 2023

Cómo me alegro tía de verte ahí 🥹 — Visir (@eurovisir) December 1, 2023

Esta chavala compuso una canción para un parque de Pamplona al que llaman Yamaguchi, le hicieron la versión japonesa y ahora está en las noticias de Japón porque va a dar un concierto allí. Me meo porque todo es surrealista pero estando Amaia implicada ya no lo es tanto😂 https://t.co/S8yFOA1SxV — slice of life (@SrtaDexter) December 1, 2023

es como un capítulo de paquita salas la amo — susi (@aaasierrrr) December 1, 2023

Solo Amaia de España podría protagonizar algo tan surrealista https://t.co/L0Tt3JXxhu — Rocío Muñoz 🌧 (@Rocio_ML_) December 1, 2023

Me parece super guay y merecido para Amaia ❤️ pero por otra parte no puedo dejar de pensar que es un capítulo de Paquita Salas. 😂 — alejandro (@doncsnose) December 1, 2023

La capacidad de esta persona para adaptarse a cualquier situación random. https://t.co/G9VtfBRrtZ — Celia Peláez (@Celiaph) December 1, 2023

@amaiaromero es una auténtica fantasía allá por donde va ❤️🌸🇯🇵 — UniversalMusicSpain (@UniversalSpain) December 1, 2023

Ni que decir tiene que Paquita Salas ha estado en la lista de tendencias durante todo el día.

