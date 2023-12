¿Quién de los 4 ha roto el jarrón? Señala al culpable en el test y descubre cómo eres realmente

Los test de personalidad y los acertijos visuales están gozando de un inesperado éxito en los últimos tiempos. Las redes sociales contribuyen a que se hagan virales y suponen un entretenimiento para todo tipo de personas. Mientras que unos ponen a prueba nuestras destrezas a la hora de hallar figuras ocultas, permitiendo también que retemos a nuestros amigos, otros nos desvelan algunos de los rasgos de nuestro carácter que quizás no teníamos tan presentes, como el que hoy nos ocupa. Estos días hemos publicado 'El sorprendente test de personalidad: escoge un árbol y te diremos algo importante para tu vida' y '¿Por qué rasgo de tu personalidad destacas? Averígualo contestando a este test viral'.

Te traemos un reto un poco diferente a la mayoría que llegan a La Jungla al pedirte que reflexiones sobre la circunstancia de la imagen que te recordaremos más adelante. No se trata esta vez de retarte con misiones complicadas de rastreo visual, sino de escoger a uno de los cuatro niños que aparecen junto a la mujer adulta que creas que ha roto el jarrón. Es importante que te detengas a observarlos con detalle, sin prisa. Debes ser lo más sincero posible a la hora de escoger a uno de ellos porque de la elección dependerá lo que tendremos que decirte acerca de tu personalidad.

[Nuevo test de personalidad: el animal que elijas te dirá un rasgo clave de tu personalidad]

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. No obstante, tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

¿Quién crees que ha roto el jarrón?

Resultados del test

Una vez que hayas escogido uno de los cuatro niños y lo señales como culpable de haber roto el jarrón, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

El niño A

Si crees que ha sido el niño del suéter rojo el que ha roto el jarrón es que eres una persona sin término medio, consideras que las cosas son blancas o negras, y pones por delante la cabeza al corazón.

La niña B

Si crees que ha sido la niña que viste de morado la que ha roto el jarrón es que eres una persona que cree que los accidentes no son importantes y menos si se trata solo de daños materiales. No tienes prejuicios y antepones la tranquilidad.

[¿Qué opinan tus amigos de ti? Fíjate en la imagen y contesta a este nuevo test de personalidad]

El niño C

Si has señalado a este niño como culpable del desaguisado es que eres una persona detallista y muy observadora con los que tienes a tu alrededor. Sueles dudar de todo porque sabes que a veces las apariencias engañan.

La niña D

Si consideras que ha sido la niña de la derecha es que eres una persona con la sensibilidad a flor de piel y sueles sentirte culpable de los problemas que se van presentando, por lo que necesitas protección y apoyo emocional cuando lo estás pasando mal.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

[¿Tienes buenas habilidades sociales? Descúbrelo con esta ilusión óptica]

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

Sigue los temas que te interesan