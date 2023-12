La frase 'prohibida' que las enfermeras no quieren que les digas a tus hijos: "No es su culpa"

Teniendo la mejor de las intenciones, en ocasiones los adultos nos dirigimos a los niños con frases que son del todo contraproducentes, y una enfermera ha llamado la atención sobre una de ellas, que se repite en los contextos médicos. Las familias pretenden con ella chantajear de alguna forma a los pequeños para que se coman la comida cuando están hospitalizados o se porten bien en la sala de espera; sin embargo, lo que consiguen es que tengan miedo del personal que precisamente está para curarlos.

Enfermerarubia es una profesional de Enfermería que tiene una cuenta de TikTok con más de 456.000 seguidores y ha querido compartir en la red social lo que le sucedió con padre de un paciente. "Yo entraba a ponerle la medicación a su hija, de unos cinco años, aproximadamente, y a revisarle la vía", comenta, asegurando que cuando entró en la habitación el hombre se dirigió a la pequeña para decirle que "por ahí viene la enfermera, que te va a pinchar en el culo porque no te estás comiendo la comida".

"Es verdad que la comida del hospital no es como uno desearía, como se la hacen en su casa, pero quizás decirle que le voy a pinchar a modo de castigo es que si no se come la comida estando hospitalizada, quizás no sea la mejor frase", ha reflexionado la enfermera, añadiendo que "esta niña entiende que cada vez que le hago un procedimiento doloroso es porque la estoy castigando, cuando en realidad la enfermedad no es su culpa":

"A veces, como profesionales sanitarios es complicado ganarnos la confianza de los niños, así que si nos ayudas, pues mucho mejor", concluye la enfermera, confirmando que el padre lo entendió. Muchos han querido apoyarla con sus comentarios. "Cómo te entiendo, empecé en julio a trabajar y todavía se me olvida ponerme el sombrero de bruja", "te entiendo, me ha pasado, y si puedo les explico que es para ayudar, no porque haya hecho algo mal el niño", "a veces los padres estamos tan desesperados para que coman que cometemos errores", "pasa con la Policía, les meten miedo en vez de inculcarle que están para salvarnos" o "hay que contestarles con que si se portan bien, papá les compra la Play 5" son algunos de ellos.

