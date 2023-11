El sorprendente test de personalidad: escoge un árbol y te diremos algo importante para tu vida

Los test de personalidad y los acertijos visuales son tendencia en las redes sociales en España. Publicaciones que se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado al suponer un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días por si os los habíais perdido: '¿Por qué rasgo de tu personalidad destacas? Averígualo contestando a este test viral' y 'Nuevo test de personalidad: el animal que elijas te dirá un rasgo clave de tu personalidad'.

Hoy os proponemos que observéis la ilustración detenidamente. En ella podemos ver un total de seis árboles diferentes y coloridos, cada uno tiene una personalidad propia. De todos ellos, solo puedes escoger uno. No se trata esta vez de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de encontrar el que más te represente. Debemos fijarnos en la imagen, que os recordamos a continuación, y tomarnos nuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tendrás que leer sobre tu personalidad.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

¿Con cuál de estos árboles te quedas?

Resultados del test de personalidad

Una vez que sepas cuál de los seis árboles de oro vas a elegir, puedes leer los resultados:

Árbol 1

Si te representa el árbol 1 es que eres una persona modesta y emprendedora, que siempre cumples con tus deberes y te esfuerzas por mantener la paz y la tranquilidad a tu alrededor. Como no te agradan los enfrentamientos, procura tomarte todo con más sentido del humor.

Árbol 2

Si te representa el árbol 2 es que eres una persona que destacas por tu lealtad y tu honestidad, trabajando mucho y muy duro por conseguir aquello que deseas. Por eso a veces te agobias cuando tienes que hacer muchas cosas, pero entonces debes parar, desconectar, y regresar a la tarea con ánimo renovado.

Árbol 3

Si te representa el árbol 3 es que eres una persona que valoras por encima de todo el conocimiento y las buenas ideas, los proyectos creativos y originales. Destacas además por ser alguien discreto, elocuente y sincero, pero te frustra la indiferencia de los demás y deberías fijarte únicamente en lo que dependa de ti.

Árbol 4

Si te representa el árbol 4 es que eres una persona artística, pero también simpática y con una gran curiosidad. Asimismo, destacas por generar una gran empatía a la gente que de rodea; sin embargo, a veces te cuesta aceptar las diferencias del resto, por eso deberías intentar no juzgar a los demás.

Árbol 5

Si te representa el árbol 5 es que eres una persona muy trabajadora, con decisión y orientada a cumplir los objetivos que te pones. Cuando quieres algo, lo que haces es esforzarte para conseguirlo y poner en ello toda tu energía. No obstante, te olvidas de que necesitas descansar y parar para velar por tu salud mental.

Árbol 6

Si el que más te gusta es el árbol 6 es que eres una persona llena de metas y de sueños, con un plan vital en el que pretendes ir cumpliendo todo aquello que te has propuesto. Eres decidida y perseverante, pero te vienes abajo pronto cuando las cosas no salen como tú quieres, por eso debes tener más paciencia y ser benevolente contigo misma.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

