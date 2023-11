La entrevista más surrealista de una técnica de Recursos Humanos: "Vino con su madre"

Las entrevistas de trabajo también nos han dejado grandes momentos en La Jungla, como aquella tan rebuscada que obligó a una candidata a dejar una pregunta en blanco. O aquella otra de un hombre de 59 años al que su hijo retrató en una simulación para poder encontrar trabajo a la desesperada. Nos acordamos también de las ofertas laborales abusivas que suelen hacerse virales, indignando a las redes sociales. Ahora, es una experta de Recursos Humanos la que ha relatado uno de los peores momentos que ha vivido en su puesto de trabajo.

Se trata de Alba Vilchess, con más de 170.000 seguidores en la red social, donde ofrece consejos para estar preparados en el mundo laboral y cuenta también anécdotas de vez en cuando. En uno de sus últimos vídeos quiso hablar de "las peores cosas que me han pasado en una entrevista", anunciando que hablaría de que "una madre quiera entrar con su hijo". Al escucharla, podríamos pensar que se trata de una mujer que, por conciliación, debe acudir con un bebé, pero nada más lejos.

Diciendo que le había pasado alguna que otra vez, aclara Alba que "estaba buscando a mi candidato, salí a una de las salas donde había varios esperando para diferentes procesos de selección, y había una señora mayor al lado de un chico que parecía el de la foto del currículum". En efecto, el joven que iba a entrevistar se había presentado con su madre y ella pretendía entrar con él: "Imaginaos yo en este momento".

"También voy al médico"

"Evidentemente, le dije: 'Mire, señora, es que la entrevista es para su hijo, entonces le agradecería que usted se espere aquí'", continúa relatando la historia, confirmando que a la mujer "no le sentaron muy bien mis palabras" y que trató de justificarse diciendo que "tendré que saber dónde se mete porque hoy en día es que hay de todo, mucho humo, muchas estafas". También le aseguró que acudía al médico con su hijo, pero la entrevistadora no pasó por el aro:

El vídeo se ha hecho muy viral y más de 200 usuarios han dejado sus comentarios, confirmando que no se trata de un caso aislado. "Nos llamó una madre para dejar el currículum porque el niño, de 25 años, estaban jugando al pádel", "una vino a traer el currículum de su hija porque la chica no tenía tiempo", "una amiga entró con su novio a la entrevista", "un candidato apareció con su mujer para supervisar", "a mí me han dicho en una entrevista, respondiendo a la oferta económica, que se lo tenía que preguntar a su madre" y "a mí un recién contratado, que no se presentó a currar el primer día, mandó a la madre a pedirnos otra oportunidad" son algunas de las anécdotas que se han compartido.

Sigue los temas que te interesan