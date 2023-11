¿Guarrada o genialidad? Las nuevas patatas de McDonald's que no dejan a nadie indiferente

Las redes sociales han contribuido a que afloren lo que podríamos llamar creaciones culinarias controvertidas, por ser suaves. Cosas que quizás la gente hacía en la intimidad de sus cocinas y que ahora grita a los cuatro vientos, como esta paella de Kit Kat. Suelen ser elaboraciones a priori poco apetecibles si no quieres arriesgarte a arruinar tu salud cardiovascular en un solo bocado. Una suerte de batiburrillos de dulces, snacks salados o gominolas que podrían recordarnos a los que hacíamos de pequeños cuando juntábamos todo el picoteo en un cumpleaños infantil.

Siguiendo esta línea, a sabiendas de que tiene su público y no solo joven, McDonald's ha lanzado unas patatas que están siendo sometidas al escrutinio de las redes. "¿Fan de los Risketos? Ahora tu snack favorito con tus patatas favoritas, la perfecta combinación que sabemos que no pararás de pedir", anuncia la cadena de restaurantes de comida rápida. Para quien no sepa a qué se refieren, los Risketos son unos bastones de maíz con queso que se popularizaron a finales de los 90 y principios de los 2000.

Además de su sabor intenso, su seña de identidad pasa por llenarte los dedos de una capa de sazón naranja muy característica. El creador de contenido Jorgito, con más de 335.000 seguidores en TikTok, se dedica a probar todo tipo de comida y ha querido probar las nuevas patatas, en su caso además con ración doble de risketeo. "Esto teníamos que probarlo", comenta en su vídeo, explicando que "las patatas funcionan de la siguiente manera: abrimos la bolsa, metemos las patatas y añadimos el sazonador".

"Solo nos falta mover las patatas y ya las tendríamos", dice el joven, asegurando que "están buenísimas y saben mucho a Risketos, me encantan". Su vídeo super el 1,3 millones de reproducciones y acumula cientos de comentarios. También en la red social X se han hecho eco del lanzamiento de las patatas y los tuits nos ayudan a tomar el pulso de las opiniones, que en este caso son encontradas:

Lo que no se les puede negar a las patatas es que despiertan la curiosidad de cualquiera.

