El truco definitivo contra la resaca que ha hecho viral un farmacéutico: "Me lo agradecerás"

Que España sea uno de los países en los que tomar alcohol está normalizado para celebrarlo prácticamente todo, implica que con la Navidad a la vuelta de la esquina comienzan los excesos de la mano de las cenas navideñas de empresas, el brindis con los amigos o las fiestas con la familia. Días de más vino que rosas en los que el cuerpo las hace y el cuerpo las paga, de ahí que el truco que ha dado un farmacéutico para evitar la resaca se haya hecho viral en las redes sociales.

Cuando uno es joven es capaz hasta de ir de reenganche a cualquier compromiso serio después de una noche de copas, incluso a trabajar, pero a medida que se supera la veintena la cosa se complica: amaneceres de desorientación, dolor de cabeza, revoltijo estomacal, cargo de conciencia, boca seca e incluso depresión. Toda una retahíla de síntomas que incluso un tribunal de Frankfurt, en Alemania, calificó de enfermedad.

Algunos sostienen que lo mejor para curarse la resaca es el pelo de perro, la táctica de continuar bebiendo en pequeñas cantidades para ayudar al organismo a superar el impacto del alcohol, pero el Farmacéutico Fernández tiene una versión mejor. Con más de 3 millones de seguidores en TikTok, ya ha visitado las páginas de La Jungla en otras ocasiones y ahora lo hace para aconsejarnos: "Se acerca el fin de semana y yo sé que algunos vais a salir", ha dicho.

"La resaca será menos potente"

"Unos a conciencia y otros sin saber muy bien cómo ha podido pasar, os vais a emborrachar", continúa ironizando, animándonos a recordar que "si por cada copita que os bebéis, vasito de agua que os metéis, al día siguiente la resaca será menos potente". Ha explicado además que el truco está en que vamos a evitar la deshidratación: "Pruébalo, ya verás, me lo agradecerás", concluye, añadiendo que "lo mejor que puedes hacer es no beber, pero no me vas a hacer caso".

El vídeo tiene más de 179.000 reproducciones y un centenar de comentarios, algunos de ellos imperdibles: "me bebo un vaso por cada copa y me voy meando por las esquinas", "si bebo agua después de cada copa no me emborracho", "¿y el hielo del cubata no cuenta como agua?", "¿tiene que ser en ese orden? ¿Si me tomo agua en grandes cantidades antes de dormir salvo algo?", "el agua me sienta mal" o "a mí me cuesta beber agua, pero desde que una amiga me recomendó la que lleva gas me entra mejor y la resaca perfecta" son algunos de los más aplaudidos.

