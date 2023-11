La queja de una 'tiktoker' sobre los latinos que insultan a España en TikTok: "Poca cultura"

Una parte de la gente que vive en América Latina tenía ganas de decirnos un par de cosas a los españoles y parece que TikTok ha sido el canal que han elegido para hacernos llegar sus observaciones. Hemos tratado otras veces en La Jungla las críticas de algunos latinos a nuestros modales, señalando que somos demasiado directos y que no demostramos educación con los desconocidos en líneas generales. Así lo decía un mexicano al visitar Madrid e incluso un gallego que vive allí y se percató de esta llamativa diferencia.

Una mayoría ha aceptado que se trata de algo cultural, que incluso podría plasmarse en los diferentes usos de español que tenemos a ambos lados del Atlántico, pero los más radicales no desaprovechan la ocasión para lanzarnos sus dardos. Estos ataques son los que han colmado la paciencia de Marta Alonso, una creadora de contenido con más de un millón de seguidores en TikTok que se ha quejado de "algo que me toca un poco la moral, yo veo en esta red social muchísima crítica a España de Latinoamérica".

Asegurando que no cree que sea el reflejo de toda la gente latina, sí se ha mostrado contraria a que digan que somos "maleducados y desagradables". Cree que quien lo dice es "gente que tiene un nivel cultural bajito o gente que ha viajado poco", explicando sobre los primeros que porque hayan vivido algunas situaciones de este tipo "no significa que reflejen los millones de personas que viven en un país" porque, añade, "personas maleducadas las hay en todos los países". Sobre lo segundo, incide Marta en que "a medida que viajas, vas viendo que cada cultura tiene unos rasgos".

"España es soberbia"

Ahonda en que los choques culturales son naturales, "pero de ahí a que juzgues una cultura porque no la estás entendiendo, hay un trocito". Sobre su experiencia, admite que podemos ser muy directos, como nos dicen los latinos, y observa que "cuando un latinoamericano me da muchas vueltas a algo, me confunde y me choca, y yo podría pensar que esta gente es turbia, que esconde algo porque no es claro. Y ya sé que no es así":

"Confunden ser directos o ser secos con ser desagradables o maleducados", lamenta, poniendo como ejemplo que si ella va a otro país no puede esperar que la gente de allí la reciban como aquí porque "tiene sus características y su contexto, y habrá cosas que me choquen, pero no pueden achacarlo a que son algo negativo", finaliza Marta, dando el broche final a un vídeo que va camino de las 100.000 reproducciones y que tiene más de 1.500 comentarios, la mayoría de latinos enfadados con sus palabras.

Algunos las suscriben, incluso gente latina, pero otros reiteran que "España es desagradable, no es una ni dos situaciones, lo es siempre y he viajado mucho", "viví en tu españita y tengo dos maestrías y no me gusta ni la vida ni el pensamiento colectivo", "en la mayoría de Latinoamérica no los tragamos, bola de racistas", "trabajando en hostelería te pueden decir que hay falta de modales", "viví cuatro años en Barcelona y he viajado por todo el mundo, algunos españoles son muy desagradables" y "España es hostil para nosotros y soberbia".

Sigue los temas que te interesan