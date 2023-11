La aplaudida respuesta de una 'tiktoker' a la que increpan por no hablar catalán: "¡Qué vergüenza!"

Según la Generalitat, el catalán tiene 9 millones de hablantes, pero pronto se extinguirá si hacemos caso al usuario que señaló a la humorista Nuria Casas y a su pareja para acusarlos de haber "matado" la lengua. Si la acusación no era suficientemente surrealista, la tiktoker ha sido capaz de darle la vuelta con una respuesta aplaudida por millones de personas en la que acaba burlándose del hombre que la tildó de catalanófoba.

Nuria Casas, que ya ha pasado por las páginas de La Jungla en más de una ocasión con sus exitosos vídeos cómicos, tiene más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, donde la actriz comparte sus episodios de humor del día a día, en los que también aparece su pareja Arnau y sus dos hijos, uno de ellos nacido hace pocos meses. El humor doméstico de esta catalana triunfa porque rompe clichés y es capaz de parodiar situaciones que todos hemos vivido en algún momento.

De hecho, sus últimos vídeos estaban centrados en hacerle un poco la puñeta a su pareja, para "poner en peligro" en versión cómica la relación. El último ha sido el desencadenante de toda la polémica, con ellos acostados y Nuria preguntándole a Arnau si había tapado bien al bebé con la manta, fingiendo estar preocupada por si el pequeño Alex se ahoga. "Tú sí que me ahogas a mí, Déjame respirar", decía el pobre hombre, con poca paciencia:

Este vídeo propició un comentario en el que se ponía el foco en que la pareja, ambos catalanes, hablasen entre ellos español y Nuria quiso salir del paso en otra publicación. "Entre nuestras familias hablamos catalán de toda la vida, pero Arnau y yo, no sabemos por qué, no nos preguntes por qué, no hemos hablado catalán entre nosotros nunca y llevamos seis años juntos", ha explicado la actriz, admitiendo que "se nos escapan frases porque al final somos catalanes y hablamos catalán".

"¿Podría hablar catalán con Arnau? Sí, deberíamos, porque lo hablamos con toda nuestra familia. Al principio lo hablábamos entre nosotros, pero no sé en qué momento, creo que cuando ya nos vimos en persona, cambiamos al castellano. Y luego ya es imposible volver al catalán. No podemos, lo hemos intentado y no sabemos. No sé qué pasa", aseguraba en este segundo vídeo Nuria Casas contestando a la pregunta:

El tercer acto de esta historia llega ahora, cuando a este último vídeo un usuario escribió en catalán lo siguiente: "¡Qué vergüenza! Dos catalanes que se relacionan en castellano. El catalán ha muerto gracias a chusma como vosotros". La cómica, leyéndolo en alto, lejos de tomárselo en serio, aprovechó para echarle drama al asunto e ir a buscar a su pareja: "No sé cómo decirte esto", le anunció toda dramática para contarle a su manera lo que había sucedido.

"Tengo que darte una noticia: por nuestra culpa ya no se habla catalán. Has matado la lengua, Dios mío", se burlaba Nuria Casas en unas imágenes que ya se han reproducido más de 1,2 millones de veces en TikTok y que tienen más de 5.000 comentarios.

