Los cómicos vídeos de la gente perdiendo el metro en Madrid, el nuevo 'trend' que arrasa en TikTok

Llegará el día en el que los madrileños no saldrán ya a la calle por estar aterrorizados y el motivo no será la delincuencia ni las protestas en Ferraz, sino las redes sociales. Conviven con el miedo a que un sanitario se queje en el antiguo Twitter del día que fueron a urgencias sin estar muriéndose o que publique una imagen de su última colonoscopia. Ya no pasan por Callao andando con sus cascos escuchando música por miedo a que los pare un instagrammer para preguntarles qué están escuchando, y ahora tampoco cogerán el metro tranquilos porque si lo pierden se harán virales en TikTok.

Detrás de este último tormento descubrimos una cuenta con un nombre de lo más original ―metros.perder― que no engaña a nadie porque, precisamente, se dedican desde el pasado 14 de noviembre a compartir vídeos de la gente que no llega a tiempo a subirse al convoy o que, con mucha suerte, llega justa y se convierten en héroes o heroínas. Tienen ya más de 37.500 seguidores en TikTok y más de 28.800 en Instagram, desde donde animan también a que se les envíen más imágenes.

Así, sobre todo entre la gente joven, ha corrido como la pólvora la advertencia: "Cuidado con perder el metro, que hay mucho tiktoker suelto". Darse un paseo por la cuenta es verse reflejado en alguno de los muchos rostros que resignación que han ido captando en menos de un mes. Adjuntan además comentarios en los que llaman "campeón" al que "lo logró por la fuerza" y prestan admiración al modo en el que "algunos encajan la pérdida, siempre, cómo no, mirando a su derecha en busca de más personas en su situación".

"Hay que confiar"

En La Jungla hemos querido destacar unos cuantos y empezamos nuestra selección con un hombre que aun encima iba cargado con una maleta, pero supo disimular el fracaso:

Continuamos con una de las muchas carreras que se pueden ver en metros.perder y en la realidad de todo el transporte público, la verdad:

Le dicen que "hay que confiar siempre" porque finalmente consiguió entrar en el metro que parecía perdido:

Al contrario que el anterior, este pecó de confianza, dejó de correr y se quedó en tierra:

En este logran reabrirlo, tentar a la suerte, pero no todos estuvieron tocados por la varita mágica:

Incluso le han llegado a poner banda sonora a esta pandilla de amigos separados por una puerta automática:

Aquí, los supuestos amigos de Sheila la han grabado pensando en enviar el vídeo a la ya famosa cuenta, pero ella ha sido más lista y "decidió perder dignamente el metro antes que la dignidad":

Aportan también su primer resumen semanal, que ha sobrepasado el millón de reproducciones:

Al haberse hecho tan viral, el tuitero Ceciarmy ha querido compartirlo en la red social X, donde han estado opinando sobre ello y hay comentarios de todo tipo. Desde los que critican este nuevo divertimento hasta los que se ríen a carcajadas con él, pasando por los que no viven en Madrid y se lamentan de que "jamás podremos hacerlo", los que creen que atenta contra la intimidad y generará denuncias, los madrileños que se ven reflejados y los que confiesan que han desbloqueado otro nuevo miedo:

Los nuevos trabajos de hoy en día 🤣

- ¿Y tu a qué te dedicas?

- Grabo a la gente perder al metro y lo subo a redes — Gyoza Viajera 🥟 (@GyozaViajera) November 24, 2023

Perder el metro es algo que los Extremeños jamás podremos hacer 😂 — Caramelo (@Caramelo_ESP) November 24, 2023

Podria ser uno de ellos perfectamente😂 — GetsGamingAM (@GetsGamingAM) November 24, 2023

Ya no se puede ni perder un metro tranquilo 😅 — Kábila (@KabilaES) November 24, 2023

Mi miedo todos los días — _carmenmg_💓 (@_caarmenmg_) November 24, 2023

Que se llame metros.perder me tiene en el suelo — Pedro (@PedroFont11) November 24, 2023

El secreto: no correr. En 3 min viene el siguiente y te ahorras el estrés. — Carolina 🦦 (@carolainme) November 24, 2023

Grabar sin consentimiento y exponiendo sus caras en internet. — Manologm27 (@manologm27) November 24, 2023

Si veo a alguien grabando a la gente en el metro le quito el móvil y le doy un bofetón. Y todos deberíais hacer lo mismo. — Jimy🇪🇸 (@Jaime1903_ATM) November 24, 2023

Luego tiene que esperar 3 minutos al siguiente, menuda desgracia... Siempre he flipado con esto en Madrid... — Guanche Culé (@CuleGuanche) November 24, 2023

Otro miedo desbloqueado jajajajaja — Patacon (@patacon84) November 24, 2023

Terrorífico, que miedo que te graben ... Generación de Cristal... — javier (@diciembrejavier) November 24, 2023

Obviamente, también han recordado que el siguiente metro no tarda mucho en llegar. Sin duda, una cuenta para no perder de vista porque seguro que nos dejará algún que otro momento de gloria.

