La respuesta viral del chef Jordi Cruz tras la queja de un comensal enfadado por no ser atendido en catalán

El chef catalán y miembro del jurado del programa MasterChef, Jordi Cruz, se ha visto envuelto esta semana en una nueva polémica. Hace unos días, el cocinero recibió una dura crítica a través de la red social 'X' (antes Twitter) por parte del director de teatro Joan Lluis Bozzo, quien mostró su enfado por la experiencia vivida en el restaurante ABaC de Barcelona, uno de los locales que regenta el prestigioso chef.

"¡El catalán completamente ausente en el restaurante ABaC de Barcelona!¡Tres estrellas de decepción!", escribió en su perfil de 'X' el famoso director de teatro, criticando que los trabajadores del restaurante de Jordi Cruz no se dirigieran a él en catalán. Ante esta situación, el miembro del jurado de MasterChef no ha podido quedarse callado y también ha utilizado las redes sociales para contestar a Bozzo.

En este caso, Jordi Cruz ha recurrido a su cuenta oficial de Instagram para explicar a todos sus seguidores su versión de los hechos y lanzar una contundente respuesta al director de teatro.

El català completament absent al restaurant @ABaC_Barcelona ! Tres estrelles de decepció! — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) November 21, 2023

"Se ve que a este director no lo atendimos en catalán como a él le habría gustado. Aclaración: si entráis a la página web de ABaC u os sentáis en nuestra mesa, os daremos el menú degustación y ese menú puede estar en inglés, italiano, chino mandarín, en catalán, claro, en español, en francés, en alemán y en ruso", ha explicado Jordi Cruz en un vídeo publicado recientemente.

Tras estas palabras, el chef ha continuado con su argumento. Eso sí, en esta ocasión ha preferido dirigirse directamente al director de teatro y lo ha hecho, esta vez sí, en catalán. "Cuando vuelvas al ABaC, te atenderé yo mismo porque quiero que salgas supercontento", ha asegurado el propio Jordi Cruz.

Ante esta situación, y con el objetivo de que el director de teatro regrese a su restaurante y salga habiendo disfrutado de la mejor de las experiencias, el miembro del jurado de MasterChef le ha ofrecido, incluso, otras alternativas en caso de que decida volver a su establecimiento.

Y es que, tal y como ha asegurado Jordi Cruz en el vídeo, tras lo ocurrido, se baraja la opción de que la próxima vez que Joan acuda al restaurante sea atendido por un empleado de origen italiano u otra de origen vasco que, aunque no son catalanes, "están aprendiendo". "Nuestra intención es que toda persona que se siente a nuestra mesa se vaya feliz, hable el idioma que hable", ha concluido el chef.

Los seguidores de Jordi Cruz no han dudado en trasladar su apoyo al chef, sobre el que muchos han asegurado que no tiene que dar explicaciones ante este tipo de situaciones. "A tu restaurante se va a comer, no a hablar catalán", decía una usuaria. "La gente está amargada y tiene que sacar puntilla a todo. Si hablas y entiendes perfectamente el castellano, ¿qué más te da?" comentaba otra.

Su polémica sobre la paternidad

Pero los vídeos explicativos de Jordi Cruz a través de su cuenta de Instagram no han quedad ahí. Y es que la realidad es que el chef se ha visto obligado a responder a otras acusaciones y críticas que se han emitido sobre él en los últimos días.

"Me veo obligado a hacer otro post desmintiendo noticias. No es que me divierta, no es que me guste, pero tampoco me mola que correteen por el universo virtual ciertas noticias que no son ciertas, que no están contrastadas", ha explicado. En este sentido, el chef ha negado rotundamente que tenga dos cocinas en casa, tal y como se había comentado en las últimas semanas.

Además, el chef ha aprovechado la ocasión para dar su versión sobre las declaraciones emitidas sobre la paternidad hace unos días. Varios medios de comunicación destacaron una frase en la que Jordi Cruz definía su experiencia como "traumática y terrorífica". Sin embargo, el catalán ha querido dejar claro que sus palabras fueron en clave de humor.

"La paternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si tiene una noche sin dormir, se compensa un trillón de veces con todo lo bonito que tiene", ha concluido.

