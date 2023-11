Ana Guerra habla sobre el conflicto palestino-israelí y las redes no dan crédito al comentario de la cantante

Ana Guerra se ha convertido durante los últimos días en la protagonista de la semana en redes sociales. La cantante, junto a los actores de Campeonex, ha sido la encargada de dar este año el pistoletazo de salida a la Navidad en Madrid. La exconcursante de Operación Triunfo participó el pasado jueves en el mítico encendido del alumbrado navideño que tiene lugar todos los años en la capital, cantando en esta ocasión el tema principal de la película 'Wish: el poder de los deseos', además de otros como 'La estrella azul', de Pinocho.

Pero la realidad es que no ha sido su actuación el motivo por el que la cantante ha recibido cientos de comentarios en redes sociales. A lo largo de la tarde del jueves, además de actuar, la joven aprovechó para atender a los medios de comunicación. En una de las entrevistas que concedió, la exconcursante de Operación Triunfo no dudó en revelar cuáles eran sus deseos para estas Navidades. Y ha sido precisamente su respuesta a la pregunta del periodista lo que ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales.

"¿Cuál es el deseo de Ana Guerra para estas Navidades?", preguntaba el periodista a la cantante haciendo alusión, además, a que será el próximo año cuando la cantante celebre la boda con su actual pareja, Víctor Elías. "Imagínate. Viene un año cargado de experiencias positivas, pero mi deseo ahora mismo es que se acabara la guerra, que es súper necesario. Y te lo dice una Guerra, eh", respondió la cantante haciendo referencia a su apellido.

Sin embargo, lo que Ana Guerra no pensaría —ni por asomo— es que su espontáneo comentario iba a generar una oleada de comentarios en redes sociales. "Si quieres salir del armario, sal. Deseo que se acabe la guerra, y te lo dice una guerra. La persona más icónica que ha salido de OT", publicaba una usuaria haciendo referencia a comentarios que, en anteriores ocasiones, ha emitido la cantante.

Y es que, a raíz de este comentario, han sido muchos los usuarios que han recordado otros "consejos" que la cantante ha lanzado en otras ocasiones como, por ejemplo, cuando le preguntaron qué le diría a una persona que sufre depresión y la extriunfita respondió: "Que la vida son dos días y que los pase con una sonrisa".

Ante el espontáneo comentario de Ana Guerra, las redes sociales se han llenado de publicaciones en relación a las palabras de la cantante. "La Gandhi española", ha dicho otro usuario. "Estás triste por la guerra? No estés triste" o "Ella le diría a los niños palestinos: '¿Os bombardean? Defendeos' han sido otros de los comentarios que han publicado los usuarios en 'X' (antes Twitter).

Y TE LO DICE UNA GUERRA DICE JAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAA — maariargueez_ (@maariargueez_) November 26, 2023

Es un chiste ella jajaja — Lucasitooo🪩 (@lucasmoral_) November 25, 2023

qué alguien deje de acercarle micrófonos a esta mujer por dios — yraya22 (@yraya22) November 25, 2023

Letizia, posible invitada a su boda

Ha sido, sin duda, una de las últimas sorpresas de este año. Ana Guerra y su actual pareja, Víctor Elías, anunciaban en redes sociales su compromiso matrimonial. "Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero". Con estas palabras la pareja confirmaba su boda después de dos años de relación sentimental.

Tras la noticia, uno de los primeros eventos a los que la pareja acudió unida fue la premiere del documental de la influencer Marta Díaz. Y fue allí precisamente donde los periodistas preguntaron a los cantantes qué pasaría en su boda y si estaría invitada, como se había rumoreado, la reina Letizia.

"A mí no me preguntéis si Letizia va a venir, eso preguntádselo a él porque es su parte de la lista", explicó Ana Guerra, haciendo referencia a que el motivo por el que Letizia acudiría es su parentesco familiar con Víctor Elías, su primo segundo. "Sí, invitarla sí, claro. Luego si viene o no viene no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la admiro. Yo ya fardaba de prima cuando era presentadora en Televisión Española", dijo el futuro marido de Ana Guerra.

