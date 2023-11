El error de Netflix en la cabecera de 'El juego del calamar' que arrasa en redes: "Viva Murcia"

El Juego del Calamar se convirtió, en 2021, en el mejor estreno en la historia de Netflix. Durante los primeros 10 días en la plataforma, se posicionó como la serie más vista en un total de 90 países. Su éxito apabullante hizo que Netflix decidiera apostar por un reality show, inspirado en la serie surcoreana, que se estrenó el pasado 22 de noviembre.

El juego del calamar: El desafío (Squid Game: The Challenge) es el nombre del reality show en el que 456 jugadores compiten, en una isla, por superar las famosas pruebas de la ficción para llevarse un suculento botín que ronda los 4,5 millones de dólares (unos 41 millones de euros), el premio más alto de la historia de este tipo de formatos.

Con su estreno, El juego del calamar: El desafío ha levantado diferentes polémicas. La principal, la amenaza de demanda de varios de los concursantes del reality al haber sufrido, aseguran, lesiones durante el rodaje.

Murcia se cuela en la introducción del reality

Además, muchos usuarios han destacado en redes un detalle de la cabecera del reality, que ha pasado desapercibido para una gran mayoría de los espectadores.

En la introducción, se pueden ver imágenes aéreas y panorámicas de grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Sídney y Londres. Además, aparece un clip con una imagen que, supuestamente, pertenece al Cristo Redentor o Cristo del Corcovado, el monumento más popular de Río de Janeiro y de Brasil.

No sé si es intencionado o un error con Río de Janeiro... pero Monteagudo #Murcia es la primera imagen del Juego del Calamar en @NetflixES junto con ciudades como Sídney, Chicago, Nueva York o Londres🤣😍 pic.twitter.com/qufA2tMMIg — Antonio Gregorio Martínez (@ANTONIOGREMA) November 25, 2023

Sin embargo, esta imagen pertenece realmente a Murcia. En concreto, la figura de Jesucristo de grandes dimensiones con los brazos abiertos es en realidad el Cristo de Monteaguado.

El monumento murciano está situado a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad. La escultura fue diseñada en 1951 por el escultor Nicolás Martínez, en sustitución de otro anterior, construido en 1926, que fue destruida durante la Guerra Civil. Su ubicación es estratégica, ya que se encuentra en un puntal rocoso de casi 150 metros de altura, lo que hace que sea uno de los enclaves más importantes de Murcia.

El supuesto error de los editores de la introducción del reality no es infundado, ya que ambas estatuas guardan ciertos parecidos, como la disposición de la figura, con los brazos abiertos y la cabeza semiagachada, o su color.

Sin embargo, hay un aspecto que diferencia a ambos monumentos y que pasó desapercibido para los productores del concurso: sus dimensiones. El Cristo Redentor de Río de Janeiro mide 38 metros, mientras que el murciano tiene una altura de 14 metros.

Reacciones en redes sociales

El hecho de que la ciudad de Murcia se haya colado en la introducción del reality, se ha convertido en viral en las redes sociales. Fueron los propios usuarios los que señalaron la confusión. "No sé si es intencionado o un error con Río de Janeiro... pero Monteagudo Murcia es la primera imagen del Juego del Calamar en Netflix junto con ciudades como Sídney, Chicago, Nueva York o Londres", ha escrito un usuario.

Incluso la propia Policía Local de Murcia ha comentado la anécdota. "¡Sorpresa en el guion, ¿Qué tal si la próxima se graba en nuestras calles? Los agentes de la Policía Turística están listos para una nueva 'temporada' con turistas y personajes de la serie", han dicho, junto a varios originales montajes.

¡Sorpresa en el guion, @NetflixES!

Murcia se coló por Río en #ElJuegoDelCalamarElDesafio

¿Qué tal si la próxima se graba en nuestras calles?

Los agentes de la Policía Turística están listos para una nueva 'temporada' con turistas y personajes de la serie.

#NetflixExploraMurcia pic.twitter.com/SpTBZi7FGQ — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) November 26, 2023

La mayoría de los usuarios en redes sociales han reaccionado con humor a este detalle. "Cuando pasaba por ahí para ir a Murcia de pequeña, le decía a mi padre, 'papá ese es el que sale siempre en los libros' y mi padre me decía que 'no, ese no es, es parecido", comenta una usuaria.

"Se ha cumplido la coña que le llevo contando 5 años a amigos de Madrid", "Después dicen que Murcia no tiene playa", "Viva Murcia", comentan otros usuarios.

