Nuevo test de personalidad: el color que elijas te dirá un rasgo clave de tu personalidad

El éxito de los test de personalidad y los acertijos visuales que se hacen virales en las redes se debe a que suponen un entretenimiento para todo tipo de personas. Unos ponen a prueba nuestras destrezas y permiten que retemos también a nuestros amigos, mientras otros nos hablan de los rasgos de nuestra personalidad que pasan desapercibidos. Estos días hemos publicado '¿Eres una persona idealista? Descúbrelo con este nuevo test viral de personalidad' y 'El test de coeficiente intelectual más corto del mundo: ¿Puedes responder estas 3 preguntas?'. Hoy te traemos la oportunidad de conocerte mejor eligiendo el color que más te guste.

En esta ocasión no vamos a retarte con misiones casi imposibles para tratar de ver algo en pocos segundos, pero sí vamos a pedirte que te detengas un momento a mirar la ilustración que recordaremos a continuación. Es importante que hagas una pausa y la observes, fijándote en cuál de estos cuatro colores que se pueden ver dentro de estas circunferencias, siendo lo más sincero que puedas. Dependiendo de qué figura escojas podremos darte algunas pinceladas de tu carácter que puede que sean desconocidas para ti.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos, teniendo además otros beneficios.

Imagen del test

Resultados del test

Una vez que hayas escogido uno de estos cuatro colores podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Color morado

El que se encuentra más a la izquierda en la ilustración nos habla de una persona que lleva un estilo de vida saludable aunque disfrutona. Eso quiere decir que te das un merecido capricho de vez en cuando, pero tu rutina tiene la salud en el centro. Cuando te enamoras, además, tiendes a ser dominante y te cuesta ceder.

Color amarillo

En este caso, el color nos habla de que eres una persona a la que admiran, con una personalidad equilibrada y a la que siempre acuden en busca de consejo. No eres dominante y, de hecho, a veces te muestras sumisa y eso te pasa factura, por eso es importante que seas consciente de tus actitudes.

Color verde

Haber elegido este color nos habla de una personalidad también preocupada por cuidarse, llevando un estilo de visa saludable en la mayor parte de los casos. Aunque no lo pretendes, siempre destacas entre los demás y eso suele despertar celos y envidia, pero tú no sueles ni percibirlo porque eres muy tranquilo y brillante.

Color rosa

El que se encuentra más a la derecha en la ilustración está relacionado con una persona que tiene a la sumisión, a no cuestionar a los demás e ir por la senda que le marcan. Esto te hace vulnerable ante el resto, así que debes ser cauteloso en tus relaciones para que no te hieran, empieza confiar más en ti mismo y en lo que te hace sentir bien.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona. Por si fuera poco, estas pruebas visuales contribuyen y la detección temprana de problemas visuales, a evaluar la salud visual y a personalidad las correcciones que, de ser el caso, habría que formular.

Entre sus otros beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

