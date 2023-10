"Bájate las braguitas": el repugnante acoso callejero a una 'tiktoker' gallega en A Coruña

Todavía hay quien se pregunta por qué una mujer tiene miedo cuando está sola y un hombre se le acerca en la calle. Insisten en que no todos son unos acosadores ―not all men, faltaría más―, pero obvian que un porcentaje nada desdeñable de señores se dedican a acosar a las mujeres como algo que tienen totalmente normalizado. El caso de esta joven tiktoker gallega es uno más que se suma a la lista de estos repugnantes ataques machistas de los que ellos, en su mayoría, salen impunes.

Hace tan solo algunos días, llegaba a las páginas de La Jungla la historia de María, otra joven tiktoker, en su caso murciana, que grabó a un hombre persiguiéndola en bicicleta en mitad del monte mientras ella paseaba con sus perros. Por supuesto, él no dudó en incomodarla y tratar de entablar una conversación con ella, preguntando directamente si tenía novio. Esta vez, las palabras que le han dedicado a Blondie han sido todavía más desagradables.

Este es el sobrenombre de Paula, que tiene 27 años y es bióloga, creadora de contenido y ecofriendly, con millones de seguidores en sus redes sociales, donde habla de su día a día, pero también recomienda restaurantes, ofrece trucos o enseña rincones con encanto. Aunque nacida en la localidad coruñesa de As Pontes, la joven vive a caballo entre A Coruña y Vigo, por lo que se mueve bastante en tren. "Esto es repugnante, viajar sola siendo mujer es esto y quiero visibilizarlo porque no se ve, parece que estas cosas no suceden y desgraciadamente sí", ha escrito en uno de sus últimos vídeos en TikTok.

"Me quedé en 'shock'"

Se trata de unas imágenes de menos de un minuto de duración en las que ella graba al suelo mientras un hombre se le acerca en la estación de trenes de A Coruña. "Siempre me pongo a grabar porque tengo miedo de que me pase algo", confesaba también, explicando que eran las 12:45 horas, "a plena luz del sol", y estaban los agentes de la Policía Nacional justo enfrente, para dar cuenta de la impunidad con la que actúan estos individuos:

@blondiemuser SIENTO ASCO. Eran las 12:45. A pleno sol. Estación de tren A Coruña. ASCO. ♬ sonido original - Blondie

El que le tocó a ella se llamaba Jesús o al menos eso dijo él. El tipo quiso saber si Paula estudiaba en Vigo y ella, intentando ser amable para no propiciar ninguna situación de peligro, le contó que estaba trabajando entre ambas ciudades. "He hablado un poco contigo y te voy a decir una cosa: que te bajes las braguitas, si quieres", se le escucha decir de forma repulsiva mientras se nota cómo la joven está visiblemente incómoda.

Que ella haya dicho finalmente un "encantada" ―que se entiende perfectamente como su intento, desde el miedo, de evitar conflictos y también se comprende desde la paralización que ello provoca― ha bastado para que un vídeo de un acoso tan desagradable como este esté sirviendo para atacar a la víctima. De hecho, no son pocos los que la están revictimizando y cuestionando por su reacción, demostrando no solo falta de empatía, sino un total desconocimiento de este tipo de situaciones. Ella misma ha tenido que salir a reiterar que "me quedé en shock", al tiempo que son también legión las que están defendiéndola y mandando apoyo.

"Ante situaciones así nunca sabes cómo vas a responder", "de los nervios de una situación así te quedas bloqueada y te sale seguir la conversación hasta que reaccionas de verdad", "es un gesto automático", "lo siento, Paula, esta situación apesta", "lamento que hayas tenido que pasar por esto, pero mucho más que te estén juzgando por tu reacción", "¿por qué no paran de echarle la culpa a ella?", "yo también viajo sola y siempre tienen algo que decirnos para incomodarnos" y "yo también me he encontrado en una situación así y no sabes si responder borde te va a poner en más peligro" son algunos de los comentarios recibidos en positivo.

Sigue los temas que te interesan