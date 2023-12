Las 10 formas de controlar a niños con móviles que ha compartido un profesor y arrasan en redes

El uso de los móviles por parte de los menores siempre ha sido un tema candente, pero desde que han surgido voces que abogan incluso por su prohibición el debate se ha instalado definitivamente en la sociedad. En este contexto, el divulgador, diseñador y profesor universitario Daniel Sánchez-Crespo ha querido enumerar diez consejos para encauzar una gestión saludable de los teléfonos por parte de las familias, partiendo de la base de que prohibir no parece que sea la solución para nada.

Director general de Novarama, un popular estudio de videojuegos, Sánchez-Trigo es conocido también por sus hilos en la red social X y por los libros que ha publicado, entre los que está Pensar más, pensar mejor, con técnicas para razonar y resolver problemas. El profesor ha dedicado tres capítulos a cuestiones relacionadas con el uso del móvil, como el tiempo que dedicamos a las redes sociales, y este punto de partida le ha servido para iniciar este hilo que tantos aplausos está cosechando.

Asegura que no está de acuerdo con los padres que piden una prohibición, cuando no todo el mundo tiene problemas con el uso del móvil y sus hijos, por eso ha querido "hacer pedagogía" y comentar estas "diez formas de controlar a su hijo y el móvil". En primer lugar, ha querido explican que el problema no es el teléfono en sí, sino algunas aplicaciones, confiando en que su experiencia sirva de ayuda para familias y centros escolares:

Ayer dije me parece mal que padres que tienen un problema con sus hijos y los móviles pidan que se prohíban los móviles a los demás, que no tenemos ese problema. Así que hoy voy a hacer pedagogía: 10 formas de controlar a su hijo y el móvil. Dentro hilo. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Antes de empezar: resumen. Mi punto de partida: las prohibiciones son para casos extremos. Este, en mi opinión, no lo es. El problema no es el móvil en sí: son ciertas apps. Vamos con los consejos. Y si quieren usar el hilo en coles o en casa, encantado! Es gratis :-) — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

En primer lugar, incide en que es básico que los adultos establezcan autoridad sobre sus hijos porque "intentamos ser coleguitas de nuestros hijos" y es "una cagada enorme de la educación moderna":

Primero: establezca cuando son pequeños su autoridad. Esto es una cagada enorme de la educación moderna. Intentamos ser coleguitas de nuestros hijos. Oigan: yo quiero a mis hijas más que nada en el mundo. Pero no su amigo: soy su padre. Y si tengo que decir “no” lo digo. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Porque “quererlas” es, precisamente, eso. Yo esto lo hice cuando tenían 5 años. Cuando tocaba, yo les decía: "oye, que yo te quiero mucho. Pero no te equivoques: yo no estoy aquí para caerte bien". Y oigan, mano de santo. Una base clara ahorra problemas después. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Y sí, nos pasamos el 99% del tiempo jugando. Y riendo. Y haciéndonos mimos. Y pintando. No se crean que mi casa es un valle de lágrimas. Pero, cuando hay que dar normas, se dan. Y desde luego, se obedecen. Y oigan, no nos ha ido mal. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Después, enumera que en su caso el móvil llegó cuando sus hijas tenían 12 años y "es un premio que conlleva unas normas de uso", no se debe dar a los críos para que hagan lo que les da la gana:

Segundo: llega el móvil (en mi caso, hacia los 12 años). OBVIAMENTE el móvil es un premio que conlleva unas normas de uso. Esto no es “oh, toma esto, haz lo que te de la gana”. Y aquí es donde digo “el problema no son los móviles: es el descontrol”. Estas son mis normas: — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Tampoco deja que tengan nada instalado que no le hayan instalado los adultos, algo fácil de conseguir con los sistemas de seguridad y aprobación de los dispositivos:

Tercero: No se instala nada en el móvil que no lo instale el padre/madre. Esto además es fácil, hay sistemas de doble comprobación que cuando quieren instalar algo te pide permiso a ti. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

En su caso, recomienda prohibir móviles en la habitación y después de cenar, "por la noche, se quedan en el comedor cargándose", y también sería positivo no usarlo durante comidas o cenas:

Cuarto: Nada de móviles en la habitación, ni después de cenar. Por la noche, el móvil se queda en el comedor, cargándose. Como variante: nada de móviles en las comidas, cenas, eventos sociales. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

En quinto lugar, aconseja que no tengan redes sociales porque "hacen más mal que bien":

Quinto: Nada de redes sociales. Ni una. Vale, esta era breve. Nada en lo que se compita a ver quién es más listo / guapo / popular / viste mejor. Creo que todas esas redes hacen más mal que bien. Podemos seguir. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Después, enumera que el móvil debería servirles para llamar, usar la cámara, el WhatsApp, una versión capada de YouTube, el Google Maps y poco más:

Sexto: obviamente, esto nos deja un móvil “capado”: básicamente, llamadas, cámara, Whatsapp, youtube para ver vídeos, Google Maps para poder moverse por la ciudad, Pinterest, y cosas así. Que oigan, está perfecto para chavales de 13 años. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Valora asimismo que se fomente el autocontrol y se retire el móvil si los niños no cumplen con su parte del trato:

Séptimo: autocontrol. Avisen a sus hijos: no controlas, móvil fuera. Mi forma: si hay que poner la mesa, irse a dormir… digo: “deja el móvil”, y están avisadas: tienen 5 segundos para dejarlo. Si no, se acabó. El autocontrol es eso: poder cortar el estímulo adictivo, al momento. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Porque evidentemente los móviles son adictivos. Eso no lo niega nadie. Pero eso no quiere decir que los tengamos que prohibir! Sencillamente, hay que educar en su uso. Cosa que parece que más de uno no ha hecho, y así nos va. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

"Los móviles son adictivos", recuerda, afirmando que habrá que ir regulando nuevas aplicaciones con la edad y su iniciación en las redes sociales:

Octavo: Evidentemente, graduar esto a cada niño. A qué edad tendrá mi hija Instagram? Ni idea, pero de momento, desde luego, NO. Pero cada niño es diferente. Vean el punto 7: regulen el acceso a más servicios con su autocontrol y madurez. Ni antes, ni demasiado tarde. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Incide en que no haya móviles en el colegio, ni siquiera en el patio o a la hora de comer:

Noveno: nada de móviles en el cole. Esta también es simple, y de eso ya se encarga en el cole. Ni en el aula, ni en el patio, ni a la hora de comer. Al cole se va a estudiar y a socializar. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Finalmente, defiende que todo se haga con pedagogía, sin "demonizar" y "acompañando" en el proceso a sus hijos:

Décimo: Todo esto, acompañado de pedagogía. CLARO que sí, hablen a sus hijos de lo bueno y lo malo de la tecnología. Expliquen los riesgos. No demonicen. Acompañen el proceso. Hagan de padres, carajo. Que a veces tengo que explicar unas cosas que me da hasta miedo pensarlo. — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) December 3, 2023

Reflexiona Sánchez-Crespo al finalizar su hilo que los móviles son "una herramienta tremendamente útil en el proceso de desarrollo de un adolescente", por eso no deberían prohibirse. Recuerda que pueden llevar su abono transporte, aprender cosas con Wikipedia u orientarse en la ciudad: "Confunden los móviles con algunas redes sociales", insiste, pidiendo una reflexión a las familias.

