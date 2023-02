El zasca viral de Fátima Hamed al portavoz de Vox en Ceuta tras su último ataque xenófobo

Los encontronazos entre Fátima Hamed Hossain y Carlos Verdejo son ya habituales en el pleno de la Asamblea del Gobierno de Ceuta. La portavoz de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y el de Vox han chocado en múltiples ocasiones y las respuestas de la diputada a sus ataques no deja a nadie indiferente. En esta ocasión, ante una nueva provocación xenófoba, ella replica recordándole que los musulmanes ceutíes son "españoles de pura cepa".

Durante su intervención, Verdejo se mofó de "los modelitos que trae últimamente" la diputada e incluso llegó a decir que le podían servir "de disfraz", añadiendo que "el ridículo lo hace usted cada vez que abre la boca, señora Hamed". Acusó entonces a la política de querer que "le voten los delincuentes, los que se aprovechan de la sociedad, la gente que altera la ciudad por las noches", relacionado esos comportamientos con "la ultraizquierda que se siente marroquí", en referencia al colectivo musulmán.

"Usted y su grupo cada vez serán más parte de la sociedad de enfrente que la de esta ciudad", zanjó el de Vox. Por su parte, Fátima Hamed Hossain tomó la palabra y advirtió que no se rebajaría "al barro que tanto le gusta al señor Verdejo, que no es más que la expresión de la inutilidad y el odio hecho política". No obstante, ha querido señalar que "sí que me ofende que usted aluda constantemente a Marruecos y pretenda asociación a la población musulmana de Ceuta a Marruecos".

"Usted es español de racismo"

"¿A usted no le hemos dejado suficientemente claro que esto es España y que somos españoles? Españoles de pura cepa, ¿sabe lo que es eso? Usted no lo va a saber nunca porque es español de racismo, un nostálgico de los tiempos de Franco", le ha espetado la diputada, dejando claro que "no le consiento que insulte usted a todos los ceutíes, porque no insulta usted a la población musulmana en esta tierra, sino que insulta a todas las personas que no piensan como usted":

No es la primera vez y seguramente tampoco la última que la diputada tenga que defenderse de este tipo de ataques que poco o nada tienen que ver con la política.

