La chirigota viral sobre las polémicas de Ayuso que ya arrasa en el Carnaval de Cádiz: "Va a por Feijóo"

Hay otros carnavales destacados en España, pero el de Cádiz se lleva la palma al más humorístico. Las chirigotas atizan a unos y otros desde el escarnio, sin perder el humor ni el ritmo, y no es de extrañar que todos los años sean muchas las que traspasan las fronteras y se hacen virales en todo el país. Una de ellas lo ha hecho en los últimos coletazos de la fiesta por la ranchera que le ha dedicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Chirigota callejera ilegal de Rota, ataviados este año como Los Alarmistas, ha presentado en las calles roteñas y también en las de Cádiz un popurrí en el que han incluido una versión del Me gustas mucho, la ranchera que Juan Gabriel estrenó en 1978 y que se popularizó en nuestro país en la voz de Rocío Dúrcal. El título ya deja claras sus intenciones: Botar a Ayuso, así, con la letra be y no la uve.

Este grupo, surgido en 1997, repasa en su letra algunas de las polémicas más sonadas del mandato de Ayuso durante cuatro minutos y medio que se han reproducido en las redes sociales miles de veces. "Cuando estudiaba geografía, mi maestro me decía que en el centro está Madrid, pero tengo mis sospechas que está más a la derecha, igualito que Bertín", empieza la chirigota, aludiendo también a Osborne.

Inventario de polémicas de Ayuso

"Parece angelical, pero es que abre la boca y suelta cada gran barbaridad", "fue ganado confianza siendo el perro de Esperanza y al final va a ser un león porque si algo ha demostrado es que se ha comido a Casado y ahora va a por Feijóo", "es Aznar sin el bigote, es Rajoy sin chapapote, miente más que Donald Trump" y "me gusta Ayuso a mí, pero no puedo votarle, no vivo en Madriz" son algunos de los versos más aplaudidos:

Las menciones a los menús infantiles de comida rápida, su apuesta por los toros, la huelga sanitaria, la infrautilización del Zendal que "sin personal pues no vale pa' ná, pero para irse a tomar caña mucha libertad" y otros momentos peliagudos de la presidenta, como las mascarillas que "su hermano se las pillas baratitas en Pekín", forman parte también de la versión: "En Madrid no tengas duda, le soltó a una viuda, no te encuentras con tu ex. Siempre habla como ida, la mirada más perdida, que Leticia Sabater".

Sigue los temas que te interesan