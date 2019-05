Cuando Díaz Ayuso se hacía pasar por Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, en Twitter

Parece que las redes sociales lleven toda la vida con nosotros, pero lo cierto es que no se popularizaron como arma de comunicación política hasta hace poco más de una década, en la histórica campaña que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca. Ahora, no hay partido que no intente difundir sus propios trending topics y memes, pero para llegar a este punto se han hecho experimentos un tanto extraños. Como por ejemplo, hacerle una cuenta de Twitter al perro de los candidatos.

Aunque lleva prácticamente enmudecida desde su dimisión como presidenta del PP de Madrid a resultas del 'caso Lezo', la cuenta de Twitter de Esperanza Aguirre fue una de las más activas de la política nacional, dando pie a algunas memorables parodias. Y. en un momento dado, hasta su perro Pecas llegó a tener una cuenta en las redes sociales.

Y es que Aguirre ya había paseado a su mascota en algunos actos de campaña, y ocupó titulares cuando se dio a la fuga en 2015, aunque fue encontrado poco después.

Alguien en el PP Madrileño tuvo que pensar que sería una buena idea hacerle una cuenta al can, una forma divertida y desenfadada de llegar al público. Y allá que se lanzaron con la cuenta @SoyPecas, que fundamentalmente retuiteaba a su dueña, pero también tenía fuertes opiniones políticas propias. La bio del can nos informaba que era Incontrolable, Liberal y Seductor.

Su último tuit antes de dejar la cuenta abandonada aplaudía cómo Aguirre se había desempeñado contra Carmena en el debate en las elecciones municipales de 2015.

Mi rubia castiza se ha merendado a Manuela. ¡Guau! 🐾 #EspeAlcaldesa #DebateTM — Pecas Aguirre (@SoyPecas) May 19, 2015

Y es que ese "¡guau!" en una especie de firma personalizada para sus mensajes:

La jefa es la jefa por momentos como este. Y lo sabéis. ¡Guau! 🐶 pic.twitter.com/FfIPSC7sOD — Pecas Aguirre (@SoyPecas) April 22, 2015

Por favor que Lasquetty se escribe así, no Laskety, como un mueble de Ikea. ¡Guau! — Pecas Aguirre (@SoyPecas) July 19, 2013

Aunque a veces gruñía...

Grrr... Bolivia ha aprobado una ley para que trabajen niños de 10 años. La foto de Pablemos con su amigo Evo Morales: pic.twitter.com/2Ft1XSD4qi — Pecas Aguirre (@SoyPecas) September 29, 2014

El TC puede legalizar Sortu- Bildu pero no puede tener afiliados del PP. Esta tarde me doy de alta en la sede más cercana. He dicho. — Pecas Aguirre (@SoyPecas) July 19, 2013

También echaba humo leyendo en la prensa las informaciones sobre el 'caso Gürtel'.

Si El Mundo era el que tenía pruebas sobre supuestos pagos, ¿por qué los publica El País? Los humanos estáis locos. — Pecas Aguirre (@SoyPecas) 31 de enero de 2013

Y se mofaba de sus adversarios con la libertad que te da ser un perro:

Los diputados del PSM van a crear un problema de salud pública de verdad. Si se encierran hasta el Pleno de mañana, ¿cuándo se duchan?Guau! — Pecas Aguirre (@SoyPecas) 18 de diciembre de 2012

Concejal socialista de seguridad ciudadana y actor porno, detenidos con las porras en la masa en #Fuenlabrada — Pecas Aguirre (@SoyPecas) 16 de octubre de 2012

¿Y quién estaba detrás de esta magistral cuenta? Según desvela Ángeles Caballero en El Confidencial, confirmando un rumor que ya corría por los mentideros de la Villa y Corte, no era otra Isabel Díaz Ayuso, quien tiene todos los números de convertirse en la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid:

El 11M es el mito del origen d la nueva ultraderecha española y su peculiar idea de la verdad. En el amanecer del movimiento, Ayuso empezó a llevarle las redes a Aguirre y a @SoyPecas. Una buena posición xa aprender la retórica reaccionaria y los métodos más viles de manipulación https://t.co/gfbkQptx0A — Juan Suárez (@Juanolde) March 11, 2019

Y lo cierto es que en 2011 la actual candidata del PP madrileño interactuaba mucho con el ciberanimal, retuiteándolo de forma habitual:

Muy fuerte. RT @soypecas I candemore: http://bit.ly/mn0K1M ¡Guau! ¡Guau! — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 15, 2011

RT @SoyPecas: JAJAJAJA http://t.co/sw4IE5g5 Me desparasito de la risa con este tweet de @alicia_ramost — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2011

¡Enhorabuena, pequeño! RT @SoyPecas: A dos de mi follower 1.000. Arf! — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 19, 2012

Con su simpa y todo. RT @SoyPecas: De piquetes informativos a piquetes gastronómicos. Que no se respire miseria, oiga. http://t.co/n0KcbonJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 15, 2012

De hecho, recientemente Díaz Ayuso respondió a Javier Casal, periodista de la SER, que le acusaba de ser más ocurrente cuando llevaba la canina cuenta. Y ella, que nunca ha reconocido oficialmente ese cometido, se limitó a poner un pantallazo de libro de Pedro Sánchez:

Y que no se nos olvide:

Por cierto... ¡Guau! — Pecas Aguirre (@SoyPecas) June 25, 2013

