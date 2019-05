Los mejores 'memes' del 26-M: de la venganza de Ayuso al corte de mangas a Carmena

"¿Quién es el meme ahora?", repetirán entre carcajadas Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida mirando las pantallas de sus smartphones. Los candidatos del PP a la Comunidad y la Alcaldía de Madrid le han dado la vuelta a las polémicas por sus frases y sus gestos y se alzarán como vencedores en sus respectivos cargos - with a little help from my friends, que decía la canción, es decir, con Ciudadanos y Vox.

Que la presidenciable madrileña tenía ganas de revancha era algo que quedaba patente cuando todavía no habían cerrado las urnas. El primer dato de participación auguraba un menor apoyo en los distritos que habían hecho ganar en 2015 a Manuela Carmena y los líderes de Unidas Podemos, Pablo Echenique entre ellos, lanzaban un mensaje desesperado a la participación. El zasca esta vez se lo apuntó Ayuso:

¿En los barrios pudientes como el tuyo o el de Iglesias? — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 26 de mayo de 2019

Echenique, la participación ofrecida por barrios no aparece Guindalera, puesto que forma parte del barrio de Salamanca. Que es donde tú vives. Y es uno de los barrios con más renta de España. De los que permiten pagar asistentes pagándoles la Seguridad Social. pic.twitter.com/z8XwnyA3Zm — Froilán I de España (@FroilLannister) 26 de mayo de 2019

Avanzaba el escrutinio tardío y asomaban los puñales por la izquierda. Y es que el 26-M ha teñido de negro la casa morada:

Y las cloacas convencieron a @ierrejon para que rompiera Podemos. La ambición ciega. Y metió en esa aventura a @ManuelaCarmena, con la que habíamos unido a toda la izquierda en Madrid. Conclusión: sube el @psoe y la derecha recupera Madrid. ¿Te ha merecido la pena Íñigo? — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 26 de mayo de 2019

Mirad a ver si Echenique e Iglesias están bien, que hace horas que no tuitean. — Dios (@diostuitero) 26 de mayo de 2019

En fin, atascos de madrugada, el Orgullo Gay a la Casa de Campo y deseables trabajos basura: así será Madrid durante los próximos cuatro años según Twitter.

A tomar por culo las clases de zoofilia de mi hijo. — Rodrigo Terrasa (@rterrasa) 26 de mayo de 2019

Madrid va a tener de alcalde a un MEME. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 26 de mayo de 2019

Desfile del Orgullo Gay. Madrid 2019 pic.twitter.com/4btw0XjC6H — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 26 de mayo de 2019

En Madrid ya están pintando los carriles SUV. — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) 26 de mayo de 2019

¿Hemos dicho cuatro? Lo cierto es que la crisis de la izquierda madrileña es mucho más profunda de lo que aparenta. Manuela Carmena dimite tras su derrota y deja un vacío de liderazgo que saludaban de esta manera desde la sede del PP.

Altura política en forma de corte de mangas desde la sede del PP. #SuperdomingoL6 pic.twitter.com/XYInSnlWYk — Marta Flich (@martaflich) 26 de mayo de 2019

Siempre y cuando, subrayamos, el 'trío de Colón' deje atrás los desencuentros:

Los próximos cuatro años del ayuntamiento de Madrid. pic.twitter.com/bgS2VtZDEe — Napoleon Dainamait (@NapoDainamait) 26 de mayo de 2019

Pero España no es Madrid: hay otro protagonista viral de este 26-M y es Abel Caballero, alcalde de Vigo, y su dracarys en forma de mayoría absoluta:

Soy andaluz, vivo en Madrid y estoy dudando de si yo también he votado a Abel Caballero. — L (@eley_) 26 de mayo de 2019

Y, finalmente, el programa de Antonio García Ferreras lograba nuevamente ser un hito viral, esta vez por tratar de encajar la gama cromática de todos los partidos en la pantalla de Al Rojo Vivo.