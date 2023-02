La polémica crítica de dos venezolanas a España que incendia las redes: "La gente huele horrible"

Lo que España nunca le perdonó a Victoria Beckham es que dijera que nuestro país olía a ajo. Daba igual que hubiese sido el referente de toda una generación con el resto de las Spice Girls y que tampoco se hubiese dado más contexto a sus declaraciones: estaba diciendo que olíamos mal y punto. Salvando las distancias, algo parecido ha ocurrido este viernes en las redes sociales con el vídeo que han grabado dos jóvenes venezolanas afincadas en Galicia.

Poco más de dos minutos que han subido a un canal de TikTok al que después de la polémica han tenido que echar el candado por enumerar las cosas que no les gustan de España, empezando por el olor de la gente. "Huelen horrible, no todo el mundo, pero es demasiado común", explican, especificando que desprenden olor "a violín, a axila maloliente" y precisando que no se lo explican porque "aquí hay agua todo el día, hay champú, hay jabón y hay desodorante".

Dicen que es algo "cultural, entras en el autobús y huelen a cebolla, es horrible". Su ataque continúa con la forma de bailar: "Les pones una bachata y te bailan un reguetón, les pones un reguetón y se lanzan a bailar un merengue mal bailado", critican, diciendo que únicamente se limitan a saltar en la pista. Añaden que "fuman demasiado" y que bebemos mucho, hasta el punto de haber normalizado "ver personas vomitando" antes de entrar a la discoteca: "Toman hasta morirse".

"La hora de la siesta"

Por último, se quejan de los horarios. Mientras allí todo está en marcha desde las 7:00 horas, dicen, aquí "el día empieza a las 9:00" y también "se toma la hora del almuerzo como mil horas, la hora de la siesta". Señalan además que los domingos es "un día muerto", al menos en Galicia, porque no pueden ir de tiendas y eso, para ellas, parece que es una auténtica tragedia:

No si en Caracas los buses huele a flores y como si allí bailaran sevillanas vaya par de mongolas pic.twitter.com/ayUqygN4Ep — ༺ ✧aggressively core ✧༻ (@jenimilanesa) February 22, 2023

La reacción ante las palabras de las jóvenes ha sido del todo predecible, porque no hay nada nuestro que reivindicar que a España solo la podemos criticar nosotros. Así, los comentarios indignados han apuntado hacia ellas con críticas como estas:

Jornada laboral de 7 días y abiertos desde las 7:00 hasta las 00:00 sin descansos. La de trabajar estas chicas no se la saben eh — Pavlo🏴‍☠️ (@pavlocamara97) February 23, 2023

Lástima que el camarada Chávez no pusiera a sus padres a trabajar en campos de reeducación. https://t.co/iHjjtqyajM pic.twitter.com/bHpKG3mFVY — D. (@_dassler) February 23, 2023

Siento atacada mi cultura

Si tienes algún problema con los putos Domingos y la siesta lo tienes conmigo — ༺ 𝔸𝕟𝕫𝕦 ༻ (@Anzuu_04) February 23, 2023

Lo que más odio de los españoles es que respiran. ¿Hay algo más ordinario en la vida que respirar? Es que tía te lo juro por favor, respirar es así como de pobres, ¿no? https://t.co/TgDmwVRoSj — José A. Morales-García 👨‍🔬 (@DrAstrocyte) February 24, 2023

pues cariño nose ves un sábado a las tiendas digo yo que la gente que trabaja tendrá que tener vida también nose digo, em la siesta a ver no voy a estar 1 hora de siesta la verdad gente tendrá que comer y hacer nose sus cosas no somos esclavos — laieta (@laiieetttaaa) February 23, 2023

literalmente la mitad del video es quejandose de que la gente tenga derechos laborales lmao https://t.co/0rDuFrbvkB — blanca 💐 (@poisonivyyyy___) February 24, 2023

Que importa que en Venezuela esté todo abierto a las 7 si no tienen nada que comprar — gazpacho enjoyer (@tonto_las) February 23, 2023

Esto es lo que pasa cuando te quedas a vivir en un país y te suda por completo el aprender de su cultura. Así pasa, que quedáis como mongolas https://t.co/4tUOdOIrLi — KlK (@_______onmyown) February 24, 2023

No es por ser cruel. Pero yo puedo estar con el móvil por la calle sin que me lo roben xD. Que la ciudad con el salario más alto de latinoamérica ni alcanza a la ciudad con el salario más bajo de España — E.S.R.R 🏳🌈 (@SandraLM97) February 23, 2023

los venezolanos con pasta q emigran a España son la cosa mas insufrible q existe https://t.co/qtXWNJxTCP — nataliaaaaa (@fuckjipis) February 24, 2023

Por lo menos en España puedo comer y comprar medicamentos, amiga. — Mer (@Missmerh) February 23, 2023

Si tanto odias estar en un país donde tengas que ir en un autobus que huele porque la gente seguramente vienen de trabajar, donde no sepan bailar regueton (importante) y los comercios abran una media de 8h al dia y cierren los domingos. Es fácil, vete. https://t.co/lS209BWrIf — EuroSan🏳️‍🌈 (@EuroSan_) February 24, 2023

más quisieran vivir y tener nuestras costumbres jajajajajaja — Nerea Rivero (@nereaarivro_) February 23, 2023

me da una rabia que la gente de fuera critique lo de los domingos porque a mi me parece super bonito y necesario en plan un dia para descansar sin consumismo https://t.co/URBkVRDCDz — nico tostadas (@nicotriste_) February 24, 2023

Estaremos pendientes si rectifican o echan más leña al fuego.

Sigue los temas que te interesan