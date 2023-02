Lo primero que veas en esta imagen revela cuál es tu mayor miedo: el nuevo test visual de personalidad

M. C.

Los test de personalidad han venido para quedarse. Junto con los acertijos, forman parte de uno de los contenidos que logran convertirse en virales con más facilidad en las redes sociales. Este éxito inesperado se debe a la curiosidad de las personas por saber más sobre sí mismas a través de imágenes o juegos visuales, como el que nos ocupa, que anima a descubrir qué figura es la primera que se ve en la imagen. Estos días hemos publicado otras pruebas como 'Escoge uno de los tres monos para saber qué cualidades caracterizan tu personalidad con este test' y '¿Qué símbolo elegirías?: descubre cómo disfrutas de la vida con este nuevo test viral'. Ahora, toca saber cuál es tu mayor miedo.

Ahora no te vamos a pedir aquello de poner el cronómetro y entrenar la agudeza visual de cada uno, sino que la propuesta de hoy pasa por observar detenidamente la imagen que os recordaremos a continuación y decantarse por una de las tres posibilidades que nos ofrece a la vista. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar cuando miramos esta ilustración de tonalidades grises? Una vez que nos tomemos nuestro tiempo, debemos ser honestos a la hora de escoger la respuesta al test de personalidad para que sea acertada a nuestro perfil.

[Nuevo test visual: lo primero que veas en la imagen nos dirá si vales o no para la vida en pareja]

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

¿Qué ves primero en esta imagen?

Resultados del test

Cuando sepas identificar qué es lo primero que has visto en la imagen, sigue leyendo:

Una niña

Si has identificado a una niña es que eres una persona muy amorosa, de ahí que tu mayor miedo sea no encontrar a tu pareja ideal. Siempre has temido a la soledad, pero debes tener calma y, sobre todo, trabajar tu dependencia emocional.

Una calavera

Si has visto una calavera es que amas pasar tiempo con tu familia y siempre buscas que estén bien, por eso tienes mucho miedo a que le pase algo a tus seres queridos. No puedes cambiar esto, pero sí pasar más tiempo con ellos y aprovechar cada momento como si fuera el último.

[Lo primero que veas en esta imagen te desvelará cuáles son tus dotes de planificación]

La niña y la calavera

Si has visto las dos cosas, una niña y la calavera, es que eres una persona triunfadora, pero con el miedo de fracasar en tus objetivos profesionales y personales. Debes ser consciente de que muchas veces hay que tocar fondo para coger impulso.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

[Nuevo test visual: la mancha de café que más te represente revelará cómo te ven tus amigos]

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

Sigue los temas que te interesan