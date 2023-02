Lo primero que veas en esta imagen de desvelará cuáles son tus dotes de planificación

Son una tendencia imparable en las redes sociales. Los test de personalidad y los acertijos visuales suponen ya uno de los divertimentos con más éxito al servir para conocernos más a nosotros mismos y también para entrenar nuestra agudeza visual. Por un lado, con los acertijos nos ponemos a prueba y tenemos la oportunidad de retar a nuestros amigos, mientras que los test, como este, nos informan de detalles personales de los que no éramos conscientes y nos ayudan a reflexionar sobre ellos y cambiar si es preciso nuestra forma de ver las cosas.

Unos y otros se hacen virales con rapidez, como algunos de los que hemos publicado estos días: 'Nuevo test visual: la mancha de café que más te represente revelará cómo te ven tus amigos' y 'Dime qué ves en la imagen de este nuevo test de personalidad y te revelará tu verdadero carácter'. En esta ocasión te presentamos un nuevo test de personalidad en el que te animamos a observar la imagen que recordaremos a continuación para que escojas qué es lo primero que ves en ella y descubras así si tienes o no dotes para la planificación.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

La imagen del test viral.

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas qué es lo primero que has visto podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Has visto al elefante

Si has visto a un elefante primero es que tienes la facilidad de ver el panorama en general y eres una persona que planifica a largo plazo con éxito. De hecho, otros suelen pensar que tus planes y metas fallarán, pero siempre sales adelante demostrando que tenías razón.

Has visto al ratón

Si has visto al ratón es que los pequeños detalles son lo tuyo. Eres una persona muy observadora y puede que no hagas una planificación tan perfecta, pero sí te fijas en las cosas pequeñas, que son finalmente las que marcan las diferencias y el talento.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

