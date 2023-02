Nuevo test visual: la mancha de café que más te represente revelará cómo te ven tus amigos

Son una tendencia imparable en las redes sociales. Los test de personalidad y los acertijos visuales suponen ya uno de los divertimentos con más éxito al servir para conocernos más a nosotros mismos y también para entrenar nuestra agudeza visual. Por un lado, con los acertijos, nos ponemos a prueba y tenemos la oportunidad de retar a nuestros amigos, mientras que las pruebas que nos informan de detalles personales de los que no éramos conscientes nos ayudan a reflexionar sobre ellos y cambiar si es preciso nuestra forma de ver las cosas.

Unos y otros se hacen virales con rapidez, como algunos de los que hemos publicado estos días: '¿Eres capaz de encontrar a las 4 mujeres que se esconden en esta imagen? Solo el 5% las descubre' y '¿Has nacido un miércoles? Descubre cuáles son los rasgos característicos de tu personalidad'. En esta ocasión te presentamos un nuevo test de personalidad en el que te animamos a escoger uno de las cuatro marcas de café y saber así cómo te ven tus amigos aunque no siempre te lo cuenten.

[Nuevo test viral: la forma en la que caminas te dirá qué tipo de personalidad tienes]

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

¿Cuál de estas cuatro marcas del café eliges en este test visual?

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y hayas elegido una de las tres marcas de la imagen, podrás leer los resultados:

La mancha 1

Eres una persona a la que le cuesta relacionarse, pero eliges muy bien a quién le brindas tu cariño. Tienes relaciones excelentes con todo el mundo y sueles caer bien, pero eres reservado. La gente que logra tocar tu fibra sensible es afortunada, descubriendo en ti a alguien con sentimientos profundos y sinceros. Eres un amigo y compañero muy bien valorado.

La mancha 2

Eres una persona segura de ti misma, que llama la atención de forma innata. En ocasiones tomas el control de las situaciones y sueles ser vocero de tus grupos, una circunstancia que puede generar conflictos. Tienes éxito y obtienes lo que quieres, así que los demás de admiran, pero también te envidian. Con las personas sinceras eres el más leal.

[Dime hacia dónde mira el caballo y te diré cómo te afecta tu pasado gracias al último test viral]

La mancha 3

Eres una persona pacífica a la que le gusta llevarse bien con todo el mundo y llevar una vida tranquila. Eres muy querida por todos y alguien que sabe manejar sus impulsos, nadando en la esfera social como un pez en el agua. Te cuesta, eso sí, demostrar tu cariño sinceramente, con lo que es complicado que hagas vínculo con los demás. Das todo a quien te importa e incluso te olvidas de ti mismo, de modo que atraes también a personas aprovechadas que acaban haciendo daño.

La mancha 4

No sueles disfrutar demasiado de la interacción social, pero sí amas estar en soledad. También disfrutas de la gente a la que quieres, como tu familia y tus amigos, que se quejan de no estar contigo más tiempo y no llegan a comprender cómo eres capaz de estar a gusto solo. Eres amable con todo el mundo, pero reservado. Dices poco y escuchas mucho, con lo que eres una buena compañía para los que necesitan un consejo sabio.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

[El perro que elijas en este test de personalidad te dirá cómo eres cuando te enamoras]

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

Sigue los temas que te interesan