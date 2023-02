"Todo tiene un límite, Shakira": la reacción viral por los 'dardos' a Piqué en el tema con Karol G

Shakira vuelve a ocupar las tendencias en las redes sociales tras el estreno de su canción junto a la artista colombiana Karol G, que ha visto la luz en la madrugada de este viernes. El tema TQG (abreviatura de Te Quedó Grande) es muy pegadizo y tiene ritmos de reguetón, pero lo que más ha llamado la atención es su letra, repleta de nuevas referencias que suenan a dardos hacia Gerard Piqué, siendo el cuarto single de una época del despecho que ya empieza a cansar al público.

No de forma tan destructiva como en la sesión número 53 con Bizarrap, pero también Shakira se ha despachado a gusto con su ex. Había hablado también de su relación en dos canciones anteriores, Te felicito y Monotononía, con Rauw Alejandro y Ozuna, y en la nueva nos deja perlas como estas: "Tú buscando por fuera la comida, / y yo diciendo que era la monotonía / Y ahora quieres volver, ya lo suponía / Dándole like a la foto mía".

Las redes, que en estos casos son un termómetro perfecto, se han atiborrado de reacciones de todo tipo, muchas de ellas encaminadas a poner el foco en que Shakira podría estar estirando demasiado el chicle de su despecho. En este sentido, se ha manifestado Miguel Ángel Martín, más conocido como Tunomandas, uno de los cómicos más aplaudidos en el formato de los pequeños vídeos virales.

"Ve a terapia"

"Escucha, Chaqui, todo tiene un límite", empieza diciendo el humorista, confesando que "desde aquí yo mismo te he apoyado en ese shakirazo que tú te metiste y que yo estuve a tope contigo". Dicho esto, le ha afeado que "llevas ya cuatro singles, cuatro cancioncitas de despecho", y le ha pedido sosiego: "Más tranquila, Shakira, todo tiene un límite, cari. Todos hemos tenido una amiga que lo ha pasado mal y hemos ido a su rescate, nos hemos tomado una copita con ella, hemos hablado. Pero, si no quieren salir de ahí, acaban cansando".

"Acabas diciendo: cariño, solo tú puedes salir de aquí", reitera, aconsejándole que vaya a terapia o que queme "a la bruja de la terraza". Así finaliza un vídeo que ha generado un debate entre la gente que apoya a Shakira y pide que le dejen vivir el duelo como mejor considere, y los que como el monologuista empiezan a estar un poco hartos de la deriva, que han dejado comentarios como estos:

Eres muy grande.

Cuando hay que decirlo, hay que decirlo. — Atake Fiero (@aixo81) February 24, 2023

Jajaja lo mismo dije yo,que jartiiiible cari,qué jartiblita,se está poniendo, ella no ha visto facturas,ella ha visto el cielo abierto!!vamo,que tenía q haberle puesto ante los cuernos,mucho anteeee,dirá ella,qué cansina,cuanta razón llevas,Migué🤣👏🏻 — EvaMG (@EMG1983_) February 24, 2023

Toda la razón. Pero a ella el despecho le está dando mucha guita 🤑 — josegen (@josegenigual) February 24, 2023

Ta pesaíca ya …no lo supera…con la de pasta que tiene,la joía…yo ya lo tendría pasaooooo de largo ,en el caribeeee!!, — yelowCat 😺 (@lleidalcor) February 24, 2023

Estoy muy de acuerdo contigo. Se ha vuelto una cansina — Violant Aguilar (@AguilarViolant) February 24, 2023

Pues falta una que las fases del duelo son 5🤪🤪🤪🤣🤣🤣 — Pozo (@Pozovic) February 24, 2023

De acuerdo. Ningún ex merece tanta atención, y menos ése que le tocó a #Shakira — Verónica Guzmán (@MariaVeroGuzman) February 24, 2023

Da mucha pereza esta mujer y cansa hasta la saciedad — Marisa Reina Cosano (@marisa14005) February 24, 2023

Tendremos que esperar si la época de despecho continúa o si se ha terminado aquí.

