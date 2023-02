La anécdota del hermano de Yolanda Díaz que la tiraba a los cerdos que se ha hecho viral

Lograr que los políticos rememoren su infancia públicamente siempre es un éxito, porque se logra empatizar con ellos aunque no sean de nuestra cuerda. Para ello es necesario formular las preguntas correctas y tener cierta complicidad previa, como la que se ha forjado en estos años Thais Villas, la reportera de El Intermedio, que ha vuelto al Congreso de los Diputados para sonsacarles sus anécdotas infantiles.

Villas ha preguntado por sus hermanos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a los portavoces de Compromís y ERC, Joan Baldoví y Gabriel Rufián; a la diputada popular Beatriz Fanjul, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Mientras que el catalán ha contado que es hijo único y que ha tenido una infancia "muy aburrida" en la que no logró, a pesar de la presión, conseguir que sus padres le brindasen un hermano, el resto sí ha crecido en familias más o menos numerosas.

Montero es la segunda de cuatro hermanos, Baldoví el mayor de tres, Fanjul es la pequeña de cinco hermanos y comparte ese puesto con su hermana gemela. Díaz, por su parte, ha explicado que tiene dos hermanos mayores, siendo "la pequeña de una familia de hombres, me llevan muchos años, nací cuando no debía, creo", ha ironizado, añadiendo que le llaman "la nena", niña en gallego, y que tiene "cicatrices de las cosas que me hacían".

"Me tiró a un cerdo"

Sin embargo, la confesión más aplaudida llegaba justo después. Casi sin tener que ser preguntada por Villas, Yolanda Díaz se lanzó a contar que su hermano "el del medio" la arrojó a un cerdo, firmando la anécdota del reportaje: "Yo era muy pequeñita y este, que es un trebello [un pícaro, un trasto], me tiró y a mi madre casi le da un pallá", ha rememorado, dejando claro que "lo quiero mucho, le va a dar mucha vergüenza".

Yolanda Díaz y su hermano : "Me tiró a un cerdo" pic.twitter.com/9cLXgnyiLA — TVMASPI (@sebas_maspons) February 24, 2023

Sin duda, la aventura de la pequeña Yolanda siendo arrojada a la pocilga ha divertido a los espectadores del programa de La Sexta y también a los que han visto el corte en las redes sociales.

