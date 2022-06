Los rotundos mensajes de Mireia Varela, exmujer de Gabriel Rufián, tras la segunda boda del político

A principios del 2020, Gabriel Rufián (40 años) desmintió los rumores de boda que ya existían con la responsable de la comunicación del PNV, Marta Pagola. Su sólida relación ya era evidente en los mentideros del Congreso, pues se conocieron a finales de 2018 en esos mismos pasillos. Sin embargo, no ha sido hasta este pasado fin de semana cuando la pareja se ha dado el 'sí, quiero'. Un enlace que no solo se ha visto reflejado en los medios de comunicación nacionales, sino que también está presente de manera sutil en las redes sociales de su exmujer, Mireia Varela (38).

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya y la filóloga mantuvieron una relación de casi diez años. Fruto su matrimonio nació el único hijo de la pareja, Biel, que el pasado 12 de octubre cumplió 10 años. Tras la separación de la pareja, que tuvo lugar a finales de 2018, Rufián y Valera comenzaron vidas por separado y en este tiempo, y según las palabras de Mireia, fue muy duro para ella superar la ruptura.

Durante años, y ya siendo vox populi que el portavoz de ERC había rehecho su vida con la guipuzcoana, Mireia Varela compartía desgarradores textos en sus redes sociales, haciendo ver lo mucho que extrañaba a su exmarido. Por este motivo, no han pasado desapercibidas las publicaciones que ha compartido la filóloga horas después de conocerse la boda de su ex con Marta Pagola.

Las publicaciones de Mireia Varela en sus 'Stories' con frases de Karol G. Instagram

Varela se presenta como #TeamBichota, un término que hace referencia a las seguidoras de la cantante Karol G (31) y de sus canciones más reivindicativas. Mireia ha compartido un vídeo en el que la artista colombiana aparece citando sus frases más rotundas contra sus exparejas. Entre ellas destacan: "Recuerda que no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico" o "Mi novio me engañó y se jodió tó".

Sin duda, ha llamado la atención que publique este tipo de contenido tras el 'sí, quiero' del padre de su hijo, pues Mireia es reincidente en el hecho de enviar mensajes claros a su expareja desde su perfil social. De hecho, las referencias a Karol G no son las únicas que ha empleado la filóloga en las últimas horas.

Las letras de otra autora colombiana también le han servido a Mireia para lanzar su mensaje más personal tras las segundas nupcias del que un día fue su esposo. Varela ha compartido un vídeo de Shakira (45) cantando el tema Si te vas, de su álbum ¿Dónde están los ladrones? lanzado en 1998. Y en concreto ha escogido un fragmento de la canción que es muy revelador: "Toda escoba nueva siempre barre bien/ Luego vas a ver desgastadas las cerdas/ Cuando las arrugas le corten la piel/ Y la celulitis invada sus piernas/ Volverás desde tu infierno/ Con el rabo entre los cuernos/ Implorando una vez más/ Pero para ese entonces/ Yo estaré a un millón de noches/ Lejos de esta enorme ciudad".

Mireia Varela también ha utilizado una canción de Shakira para mostrar sus sentimientos tras la boda de Rufián. Instagram

Aunque ahora tome prestadas las palabras de artistas internacionales, Mireia siempre se ha valido de su propia prosa para dar a conocer al mundo el difícil momento que estaba atravesando tras su divorcio. Su texto más desgarrador data del 1 de enero de 2020.

Varela comenzó el Año Nuevo -de la pandemia- sincerándose y rompiéndose por haber perdido "al amor de su vida". Pese a que la pareja ya llevaba entonces separada más de un año, la profesora dejó claro que no pudo superar sus sentimientos hacia el político: "Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y desee cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor. He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal".

