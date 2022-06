La Policía acude al domicilio de Shakira y Gerard Piqué tras recibir mensajes y pintadas de un acosador

A la cantante colombiana se le acumulan los problemas. Dos semanas después de anunciar su separación, Shakira (45 años) ha vivido otro momento que ha puesto su estado de ánimo al límite. El pasado fin de semana, los alrededores de su casa aparecían llenos de pintadas con mensajes de amor dirigidos a ella. Al parecer fueron realizados por un joven de origen ruso que llevaba días merodeando por allí, con la lógica intranquilidad de la cantante y su familia.

En la carretera que está justo enfrente del que fuera hogar conyugal, en Esplugues de Llobregat, donde actualmente reside con sus hijos y sus padres, se podían leer en inglés frases inquietantes: "Te quiero, mujer bonita", "Vengo aquí por ti, mi amor" o "Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte".

Asustada por la presencia de este acosador, Shakira no dudó en pedirle ayuda a su hermano Tonino, que fue a la comisaría a interponer la preceptiva denuncia. Sin embargo, no ha sido el único contratiempo de este tipo que ha vivido, pues también encontró una serie de notas anónimas en el buzón de su casa, hecho que fue puesto en conocimiento de las autoridades. Finalmente, la Guardia Urbana se acercó hasta el domicilio para tomar nota de todo y hablar con la cantante.

Mientras ella lidia con este fan obsesionado y trata de adaptarse a su nueva vida en Barcelona, ya sin Piqué (35), y volcada en sus dos hijos, su carrera continúa. Acaba de estrenar nuevo tema, Don't you worry, que podría contener mensajes encriptados sobre cómo afronta la ruptura.

La letra desde luego es bastante positiva: "Todo estará bien. Me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta. Yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabia. Entonces me doy cuenta que todo estará bien".

Por su parte, el jugador del Barcelona sigue en boca de todos por sus continuas salidas nocturnas. La última, en una fiesta en Estocolmo, donde se ha dejado ver acompañado de una joven rubia, con quien se dice que mantendría una relación sentimental. Durante su visita al país escandinavo, además, se vio envuelto en una polémica, al negarse a grabar un vídeo para un pequeño admirador.

La madre del niño, que es una influencer llamada Katrin Zytomierska, ha arremetido contra Gerard Piqué en sus redes. "Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue maleducado, pero sí un tanto engreído. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram", asegura.

