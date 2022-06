Así fue la boda de Gabriel Rufián y la periodista Marta Pagola en Irún

Gabriel Rufián (40 años) y la periodista Marta Pagola, responsable de la comunicación del PNV, celebraron su matrimonio este fin de semana tras varios años de relación. Se trata de la segunda boda para el político de Esquerra Republicana.

La pareja se dio el 'sí, quiero' este pasado sábado, 25 de junio, rodeados de familiares y amigos más cercanos. En la lista de invitados destacan los nombres de conocidos políticos. Según informa El Diario Vasco, Rufián y Pagola celebraron su matrimonio en el restaurante Usategieta de Irún, ciudad que ha frecuentado el catalán tras comenzar su romance con la periodista. De acuerdo con el periódico, hasta el local se trasladaron, entre otros, Oriol Junqueras (53) y Joan Tardá (68).

El político catalán y Marta Pagola se conocieron en el Congreso de los Diputados en 2018. Sin embargo, no fue hasta el verano de 2019 cuando se les comenzó a relacionar. La historia de su romance llegaba poco después de que Gabriel Rufián se separara de Mireia Varela, su primera mujer y madre de su único hijo, Biel.

Marta Pagola, la actual mujer de Gabriel Rufián, en una imagen de LinkedIn.

Desde entonces, el político y la periodista han mantenido una hermética relación de la que apenas se conocen detalles. Ambos intentan proteger su vida personal y aunque han pasado varios años, no se atreven a posar juntos.

Marta Pagola, la segunda mujer de Gabriel Rufián es la responsable de prensa de EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados. Tal y como desvela su cuenta de LinkedIn, estudió una licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Entre sus experiencias profesionales destaca su trabajo como corresponsal de Euskadi Irratia en Pamplona y breve paso en la redacción del informativo matinal de BBC Spanish Service, realizado desde Londres y con emisión en España y Latinoamérica.

Gabriel Rufián inició su vida sentimental con Marta Pagola tras poner fin a su relación con Mireia Varela, a quien le costó superar la ruptura con el expolítico. "Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren. Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan. La felicidad ni se busca ni se alcanza ni se encuentra, se construye. La vida son batallas, a veces hay que luchar y otras hay que saber rendirse. Y yo me rindo", expresó la filóloga, abatida, poco después de poner punto final a su historia con el catalán.

De aquel mensaje han pasado algo más de dos años y la relación de Gabriel Rufián y Marta Pagola está más afianzada que nunca. Aunque se hablaba de boda desde hace un tiempo, no ha sido hasta ahora cuando han decidido dar el gran paso.

