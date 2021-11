Fatima Hamed, la apuesta de Yolanda Díaz: la ceutí con velo que logró que Abascal sea 'non grato'

Este sábado, Yolanda Díaz se reunirá en Valencia con Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y Fatima Hamed. Las cinco primeras son de sobra conocidas, pero no tanto la sexta. La ceutí, primera política española que encabeza un partido con velo y portavoz en la Asamblea de Ceuta y líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), acude como invitada a un acto para, sobre el papel, reflexionar sobre el liderazgo femenino y las políticas progresistas basadas en el diálogo. Sobre la práctica, el encuentro se anticipa como la primera toma de contacto entre las diferentes líderes regionales de cara a una futura candidatura conjunta para las elecciones generales.

Fatima Hamed Hussein (Ceuta, 1978) es, quizás la apuesta más atrevida de Yolanda Díaz. Desconocida en la Península, la ceutí es sobradamente reconocida en su ciudad por sus constantes intercambios dialécticos con Vox y por haber sido la impulsora del título de persona 'non grata' para Santiago Abascal. Su velo y su representación de las minorías ceutíes, le han dado un protagonismo que ha asumido con naturalidad.

Pero, más allá de dimes y diretes, Fatima dice ser una de esas españolas que tienen la suerte de compaginar afición y trabajo. En eso insiste constantemente esta abogada de profesión, que ejerce el derecho y se dedica a la política desde 2015 porque, reconoce, es su forma de “participar en la sociedad” para “cambiar las cosas”.

Sostiene que sus creencias religiosas, por las que decide cubrirse la cabeza y de las que está “muy orgullosa”, son “absolutamente compatibles” con su profesión y su dedicación a la política. Aunque sus convicciones le hayan valido calificativos como “retroceso social” o ”yihad” por parte de los diputados de Vox en Ceuta. Ella responde a los insultos defendiendo que “hay que mirar más allá de la apariencia, del apellido o la creencia religiosa”.

De la periferia

Ella misma proviene de uno de esos barrios que no disponen de las mismas infraestructuras que los del Centro de la ciudad, Los Rosales. Según lo describe en la propia página web de su partido, su calle era “una zona tan entrañable como en potencial riesgo de exclusión social para quienes crecimos en sus calles. Los tiroteos, la prisión y la marginalidad que nos rodeaban me empujaron a estudiar Derecho”. Obtuvo su licenciatura por la UNED.

Fatima Hamed, con un cartel en el que pide que el día del fin del Ramadán sea festivo.

Podría decirse que Fátima Hamed es sinónimo de MDyC. Ella es su líder y su rostro más conocido. Organizada, tenaz y combativa, tiene las ideas claras, casi inamovibles. Tanto, que no paró hasta conseguir que se aprobará su proposición de nombrar a Santiago Abascal persona 'non grata' en Ceuta, a pesar de que a efectos prácticos está distinción apenas tenga consecuencias.

La proposición del MDyC llegó tras la visita de Santiago Abascal a la ciudad autónoma a finales de mayo para dar un mitin. Al final, quedó en unas simples declaraciones a puerta cerrada debido a la concentración de gente que se formó a las puertas del hotel donde se hospedaba Abascal y que la policía terminó por disolver.

La propuesta de nombrar 'non grato' al líder de Vox salió adelante con el apoyo de PSOE y Caballas (partido regionalista) y la abstención del PP que propuso una enmienda para que solo se condenasen las declaraciones de Abascal, propuesta que no prosperó. Esta pequeña hazaña y sus constantes enfrentamientos con Vox en los Plenos que celebra la ciudad autónoma, han hecho que el nombre de Hamed sonora en la Península.

Su representación

El MDyC, partido fundado por ella misma, tiene dos diputados de los 25 representantes políticos que forman la Asamblea de Ceuta. En las últimas elecciones de 2015, obtuvieron 3.264 votos, el 11,19 por ciento del total. El Partido Popular, liderado por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se llevó el 45,77 por ciento; y PSOE y Vox obtuvieron un 14,04 y 13,29 por ciento de los votos, respectivamente.

Fatima Hamed, en una intervención en la Asamblea.

De un fuerte carácter regionalista, MDyC se identifica con valores de izquierdas y se caracteriza por tratar de ser el altavoz de los barrios más desfavorecidos de Ceuta, los de la periferia, en su mayoría de población musulmana. Aunque su mantra más repetido es que quieren representar y hacer política para todos los ceutíes, sea cual sea su religión.

— A nivel nacional se ha dado a conocer como la política que se enfrenta a Vox, pero, ¿quién es realmente Fátima Hamed?

— ¿Quieres que te hable de mi misma? Para mí la política es algo circunstancial. Empecé a participar porque creía y creo que la sociedad en Ceuta necesita un cambio. Nuestra ciudad puede y debe mejorar, de ahí mi implicación política. Lo que nos une bajo las siglas de MDyC es la lucha por la igualdad de oportunidades para erradicar las desigualdades sociales que existen en la ciudad. Soy consciente de que nuestros enfrentamientos con Vox trascienden, pero yo creo que lo que llama la atención es nuestra postura.

— ¿Cuál?

— La de no guardar silencio cada vez que se lanza algún tipo de ofensa o comentario xenófobo. En MDyC somos demócratas, creemos en la democracia y, por lo tanto, en el diálogo. Consideramos que hay que rebatir cualquier tipo de afrenta que se pueda hacer.

— ¿Y la táctica funciona?

— No es una táctica. Es una forma de hacer política, la entendemos como activismo y no como silencio e inmovilismo. Por eso no podemos permitir que alguien o una formación que no cree en la democracia venga a insultar y a faltar el respeto porque su concepto de España es absolutamente excluyente de gran parte de la población que formamos la sociedad. Intentamos demostrar que los demócratas somos más. Lo que nos mueve a nosotros es hacer política para buscar soluciones a los problemas de los ceutíes. Y a la ultraderecha lo que le mueve es buscar crispar y sembrar odio.

Se han referido a ella como “un retroceso social” o “un fracaso del sistema educativo”, le han llegado a decir que “es Yihad, usted Sharia”. El calificativo más leve que ha recibido por parte de sus compañeros de Vox en la Asamblea de Ceuta ha sido "promarroqui". Aún así, se desmarca del resto de diputados y presenta batalla cada vez que recibe una acusación de este tipo, antes que hacer oídos sordos para zanjar la discusión cuanto antes y poder avanzar con el debate político. Lo hace porque para ella la política es “activismo”. Por eso, entre otras cosas creó su propio partido de una extinción del partido Caballas, que tomó su nombre del gentilicio local de Ceuta, ahora refundado en Ceuta Ya!

Fatima Hamed, con una camiseta que representa la lucha obrera.

Preguntada por qué temas le gustaría que ocupasen el debate político, en vez de mantener el foco en el enfrentamiento constante con la ultraderecha, contesta que las altas tasas de desempleo juvenil de Ceuta y la desigualdad de recursos en la barriadas de la ciudad son ejemplos de alguno de los problemas en los que le gustaría invertir más tiempo en solucionar. “Nos parece inaceptable que en una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados apenas cuenten con la cobertura de las necesidades básicas y las infraestructuras mínimas. Hay zonas en las que ni siquiera hay alcantarillado, un acerado en condiciones, o alumbrado público”, dice.

Inmigración Irregular

El problema de la inmigración irregular que azota Ceuta, y que la crisis de mayo en la que entraron miles de marroquíes de forma irregular no hizo más que empeorar, no se menciona en esa pequeña lista improvisada ante la pregunta formulada. De hecho, apenas se menciona en los 20 minutos de entrevista.

Sobre su papel como política, Hamed asegura que no suele hablar de sí misma como una mujer feminista, se declara como “una defensora del artículo 14 de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de distinción”.

— Entonces, ¿no es feminista?

— Por supuesto que considero que hombres y mujeres somos iguales. El considerar que hombres y mujeres somos iguales es la definición de feminismo. Entonces yo creo que cualquier persona que cree en la igualdad es feminista, aunque rechace el término en sí mismo por las distintas acepciones que se le han venido dando o por las distintas manipulaciones que intentan atribuir al feminismo conceptos más bien propios del hembrismo.

— Ya ha defendido en más de una ocasión que cada uno se viste como quiere, pero ¿esta igualdad de la que habla no se contradice con el hecho en sí mismo de llevar velo?

— Me parece muy lamentable que tenga que dar argumentos siendo una ciudadana española, al igual que lo es cualquier otra persona, de cómo me visto o me dejo de vestir. Me parece tremendamente retrógrado. Que una persona que vive en una ciudad democrática y que cree en la democracia y que tiene absoluta libertad para hacer y deshacer lo que le dé la gana con su forma de vestir y con su vida tenga que dar explicaciones. Me parece muy triste que aún se nos esté cuestionando a las mujeres sobre cómo nos vestimos o qué religión practicamos. No creo que eso nos haga ningún favor a ninguna. Hay que mirar más allá de la apariencia, del apellido o la creencia religiosa.

— No merece ninguna explicación.

— No hacen falta palabras cuando en mi día a día y en mi ejercicio como abogada nunca he tenido ningún problema ni lo voy a tener en ningún ámbito por ser una persona que va con velo. Al margen de que, evidentemente, estoy muy orgullosa de lo que soy y es una señal de mi identidad. Creo que es absolutamente compatible y que en mi día a día lo demuestro.



En Ceuta aproximadamente la mitad de la población es musulmana y por lo tanto son muchas las mujeres que cubren su cabello o tapan su rostro. “Afortunadamente en esta ciudad hay mucha gente que ya superó ese debate”, reconoce la ceutí la diferencia de lo que pueda suceder en la Península donde en la mayoría de grandes ciudades y capitales las mujeres con velo son minoría.

Una minoría que este sábado estará representada por Fátima Hamed en el encuentro que se celebrará en Valencia con la participación de cuatro de las principales mujeres de la esfera política de izquierda actual. Un evento al que la líder de MDyC asiste con “ganas de conocer y escuchar en persona” a Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Mónica García y Ada Colau y mostrar la manera que tienen de entender la política “basada fundamentalmente en la empatía, en la capacidad de ponernos en la piel de los demás para buscar soluciones”.

